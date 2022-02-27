التموين تطمئن المواطنين: احتياطى القمح آمن ولن نتأثر بما يحدث فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال خلال حواره فى رنامج "مساء dmc"، الذى يعرض على قناة dmc، إن مخزون القمح لدينا كافٍ ولن نتأثر بالأزمة ما بين أوكرانيا وروسيا، رغم أنهما أكبر دولتين مصدرتين للقمح، إلا أننا لم نعتمد فقط على أوكرانيا وروسيا، ولكن لدينا بدائل عديدة خاصة من الدول الأوروبية.

وأكد، أن أسعار القمح ارتفعت من 240 دولارا للطن فى بداية فبراير إلى 371 دولارا اليوم.

وأوضح، أن الصين أكبر منتج للقمح فى العالم بكمية تصل إلى 134 مليون طن قمح فى السنة، وكل الدول تنتج ما يقرب من 780 مليون طن قمح.

وتابع، أن روسيا تعتبر ثالث أكبر منتج للقمح فى العالم وتنتج حوالى 86 مليون طن، ولكنها أول وأكبر دولة مصدرة للأقماح.