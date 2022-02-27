مساعد وزير الخارجية: بدء تدفق الطلاب الى الدول الحدودية مع اوكرانيا..وغرفة عمليات فى تواصل مستمر على مدار الساعة

/681926/مساعد-وزير-الخارجية-بدء-تدفق-الطلاب-الى-الدول-الحدودية-مع-اوكرانياوغرفة-عمليات-فى-تواصل-مستمر-على-مدار-الساعة

قال السفير صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للهجرة والشئون القنصلية، ان هناك متابعة لكافة التفاصيل للاحداث الجارية باوكرانيا بكل دقة ، ومن خلال غرفة العمليات بالوزارة ، كما يوجد ارقام طارئة للتواصل معلن عنها ،ويتم التنسيق مع السفارات المصرية سواء باوكرانيا او بالدول الحدودية الثلاث ، التى فتحت حدودها مع اوكرانيا وتستقبل اللاجئين ، وهم رومانيا وبولندا وسلوفاكيا.

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كما اشار عبد الصادق خلال برنامج " كلمة اخيرة " على شاشة on، ان الوضع فى غاية الصعوبة وتم التوجية لكافة اعضاء الجالية المصرية، باتباع التعليمات والارشادات التى اصدرتها السفارة المصرية بكييف ، والتواصل معهم واالتنسيق فيما بينهم ، وفى حالة تعثر الوصول بسبب تكدس الاتصالات، التواصل مع ممثلى اعضاء الجالية.

مساعد وزير الخارجية : المناطق الشرقية اكثر خطورة .. وعلى المتواجدين هناك البقاء فى منازلهم

كما اوضح مساعد وزير الخارجية للهجرة والشئون القنصلية ، ان المناطق الشرقية اكثر خطورة ، وعلى المتواجدين هناك البقاء فى منازلهم ، حتى يتم التوصل اليهم وتوفير طريقة امنة للخروجهم من اوكرانيا، وبالنسبة للوضع فى المنطقة الغربيه مختلف تماما ويعد امنا الى حد ما ، ويستطيعون الذهاب للحدود عبر الثلاث دول الذى سبق ذكرهم ، وبالفعل هناك الان تدفق للطلاب المصريين فى بولندا ورومانيا وسلوفكيا ، لكن المشكلة فى الازدحام والتكدس ، والامر الاخر بعد العبور هو كيفية الوصول لعواصم البلاد والمطارات ، لكن غرف العمليات المعنية بتعمل على ذلك الامر.

وردا على سؤاله عن عدم اجلاء الطلبة والمواطنين المصريين قبل الحرب..

قال عبد الصادق، ان الطلبة قالو انهم منشغلون بالامتحانات، والدراسة مستمرة، ولم احد يتوقع ان الامور تصل الى ذلك ولانعلم بتوقيت الحرب على اوكرانيا.