/681925/موسيماني-هدف-بيرسي-تاو-أمام-صن-داونز-صحيح-وليس-تسلل

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عقب خسارة الفريق أمام صن داونز، بالجولة الثالثة بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "كنت أتمنى تواجد تقنية الفيديو خلال المباراة، فأعتقد أن حارس صنداونز لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء".

وأكمل: "كذلك من وجهة نظري لا أرى أن هدف بيرسي تاو من حالة تسلل، والهدف صحيح، ولو كان متواجد تقنية فيديو لأحتسب الهدف".

تصريحات موسيماني

وأضاف: "حارس صن داونز تصدى لكرات كثيرة وهجمات خيرة لنا، لو كان سجل بيرسي تاو هدف، لا أحد كان سيسأل عدم مشاركة مكيسوني، اللاعب قادم مع مرورو الوقت ومازال الوقت في انتظاره".

وأختتم قائلاً: " طالب بتطبيق تقنية الفيديو في المباريات، لأن لاعب صن داونز أمسك الكرة من الخارج، كما هو الأمر في هدف بيرسي تاو الذي اُحتسب تسلل".

صن داونز يهزم الأهلي بستاد القاهرة «فيديو»

حقق صن داونز الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة 1/0، على ستاد "القاهرة"، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدروي أبطال أفريقيا.

وأستحوذ النادي الأهلي على مجريات الشوط وكان له الأفضلية، وهاجم ببعض الهجمات التي شكلت بعض الخطورة، ولكن تألقت دفاعات صن داونز وحافظوا على نظافة شباكهم.

بينما حاول صن داونز تشكيل بعض الخطورة على مرمى الأهلي، من خلال الهجمات المرتدة، ولكن حافظ مدافعي الأهلي على نظافة شباكهم.

وفي شوط المباراة الثاني حاول النادي الأهلي من تعديل النتيجة، وأجرى موسيماني بعض التغييرات بدخول أفشة وبيرسي تاو بدلا من محمد شريف وطاهر محمد طاهر.

واستمر الأهلي في الضغط من أجل تسجيل الهدف الأول، وبالفعل أحرز بيرسي تاو ولكن أحتسبها حكما المباراة تسلل.

وفي الدقيقة 85 سجل صن داونز هدف قاتل عن طريق تابيلة مورينا، وحاول الأهلبي في الدقائق الأخيرة أن يعود ولكن تألق حارس صن داونز بشكل كبير وحافظ على نظافة مرماه.

https://twitter.com/Ahmed_Hamdy1980/status/1497676837882892296?s=20&t=J3kECLJ8KXuBgqw4Q5CW9g

تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز

محمد الشناوي – محمد هاني - ياسر ابراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول – حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية – أحمد عبد القادر - محمد شريف - طاهر محمد طاهر