بكلمات تقشعر لها الأبدان.. الناقد مجدي الطيب ينعي الراحلة جالا فهمي

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نعى الناقد مجدي الطيب، الفنانة الراحلة جالا فهمي، التي رحلت عن عالمنا يوم السبت الموافق 26 فبراير لعام 2022 بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة، ونعاها عدد كبير من نجوم الفن برسائل مؤثرة، وكان أحدثهم الناقد مجدي الطيب.

دوت الخليج يرصد لكم نعي الناقد مجدي الطيب للراحلة جالا فهمي برسالة تقشعر لها الأبدان وذلك خلال السطور القادمة.

الناقد مجدي الطيب ينعي جالا فهمي

وكتب الناقد ممجدي الطيب لجالا فهمي رسالة مؤثرة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» وكان محتوى المنشور كالآتي: ما لا يعرفه أبناء الجيل الجديد، أن جالا فهمي، التي غيبها الموت اليوم، كانت ذات يوم ملء الأسماع والأبصار، ليس لكونها كريمة المخرج الكبير أشرف فهمي، بل لأنها كانت مختلفة، متدفقة الحماسة، تُشع حركة وحيوية، تعشق التمرد على السائد في زمنها.

وتابع الطيب: ففي وقت كان شكل التقديم التليفزيوني تقليدي، فاجأتنا، بتقديم برنامج اسمه الحل هو الحبل، ورغم السخرية اللاذعة التي طالتها، بسبب عنوان البرنامج، ظلت على حماستها، وإصرارها، حتى نالت إعجاب الجميع، وانهالت الإشادة عليها.

الناقد مجدي الطيب: يبدو أن جالا عجزت عن المقاومة وأنسحبت عن العالم

وأردف مجدي: وفِي حين استسلم جيل عريض من الممثلين للأكذوبة المسماة بـ السينما النظيفة، لم تتخل عن قناعاتها، وإيمانها، بأن للفن دوره، ورسالته، وراحت تقدم كلام الليل المأخوذ عن رواية العري للكاتب الكبير جمال الغيطاني، لكنها، رغم هذا، لم تسلم من الاتهامات الرخيصة، لكن يبدو أنها عجزت عن المقاومة، وفاجأتنا كعادتها، بالانسحاب من الساحة والانزواء عن الأضواء، وهي في عز شهرتها ونجوميتها، واحتمت بشقتها في الزمالك، وعاشت لنجلها، حتى زفته إلى عروسه.

واختتم الطيب كلامه، قائلًا: وطوال الفترة الماضية انقطعت أخبارها تمامًا، حتى اللحظة التي نعاها فيها أخوها، من أبيها، مدير التصوير مصطفى فهمي، إلى الجمهور الذي أحبها، وافتقدها.

معلومات عن الراحلة جالا فهمي

وُلدت جالا أشرف فهمي في القاهرة بتاريخ 6 نوفمبر/تشرين الثاني 1962 م، وهي ابنة المخرج أشرف فهمي. حصلت على «ليسانس الآداب» من قسم اللغة الإنجليزية عام 1986، وعملت في الإذاعة والتلفزيون بالإضافة إلى ممارستها للتمثيل بدأت حياتها الفنية في سن مبكرة، حيث كانت لا تزال في الثانية عشر من عمرها.