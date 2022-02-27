الإفتاء: ليلة الإسراء والمعراج تبدأ من هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - أكدت دار الإفتاء المصرية، أن ليلة غد الإثنين، هى ليلة الإسراء والمعراج المباركة، مشيرة إلى أنها سوف تبدأ تحديدا من وقت مغرب اليوم الأحد وتستمر حتى فجر يوم الإثنين، 28 من شهر فبراير الجارى.





وقالت الإفتاء، فى تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر": "ليلة الإثنين القادم هى ليلة الإسراء والمعراج، تبدأ من مغرب يوم الأحد 27 فبراير حتى فجر الإثنين 28 فبراير، 27 رجب 1443 هجرية هذا العام سيوافق 28 فبراير 2022 ميلادية".

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