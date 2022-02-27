عاجل.. الصحة تعلن تعافى 1200 حالة من فيروس كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 1200 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 410948 حتى اليوم. وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1743 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.





وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا. وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 480727 من ضمنهم 410948 حالة تم شفاؤها، و 23992 حالة وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة اندرويد ‏https://bit.ly/2MHG97L نسخة ايفون ‏https://apple.co/3gURgYJ

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