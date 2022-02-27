/681917/أول-تعليق-من-سمير-صبري-على-مساندة-الرئيس-السيسي-له-الوحيد-اللي-يقدر-ينقذ-مصر

أعرب الفنان سمير صبري عن سعادته بما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، من مساندة له، بعد مطالبته بالعلاج على نفقة الدولة.

دوت الخليج يرصد أول تعليق من الفنان سمير صبري على تكفل رئيس السيسي لعلاجه

وقال الفنان سمير صبري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»: «حسيت إن مسيرة فنان استمرت لـ61 عامًا ماراحتش هدر، وإن صحته تُهم رئيس الدولة المصرية».

واضاف سمير صبري: «أرجوك تبلغ الرئيس السيسي كل احترامي وقبولتي إنه رجع مصر تاني، شكرا على كل الحب اللي ادتهولي وقصرتوا مشواري الطويل في الاعلام والسينما، خليكوا مع الرئيس السيسي لانه الوحيد اللي هينقذ مصر».

سمير صبري يجري عملية جراحية

كشف مدير أعمال الفنان القدير، عن موعد عمليته الجراحية في تصريح خاص لموقع دوت الخليج، فقال: «سمير بخير الحمد لله .. وها يعمل العملية غالبا الاربعاء او الخميس إن شاء الله .. دعواتكم».

الرئيس السيسي يطمأن على حالة سمير صبري

وكان قد ناشد سمير صبري الدولة، بأن يساندونه في علاجه من خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي عمرو أديب، ليستجيب الرئيس السيسي له على الفور، ويعلن عن تكفله بحاله الفنان سمير صبري، ومن هنا بدأت السوشيال ميديا تنقلب بالدعاء للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددين على رعايته الدائمة لكل إنسان داخل مصر.

مرض الفنان سمير صبري

الجدير بالذكر أنه يعاني الفنان سمير صبري من مشكلة في الصمام الميترالي بالقلب ومن المقرر أن يجري عملية قسطرة، وكان قد أصيب صبري بالسرطان منذ فترة، ونجح في القضاء عليه، ولكن بسبب علاج الكيماوي، أثر على القلب فأصيب بمرض قلبي مزمن، ومن المقرر أن ينتهي مرضه بشكل تدريجي مع عملية جراحية وهي تركيب قسطرة في القلب الذي سيجريها الاربعاء او الخميس المقبل وفقا لما صرح به مدير أعماله.

ونقل سمير صبري للمستشفى في يوم الاثنين الماضي، وجاء نبأ نقل مرضه على الصفحة الرسمية للناقد الفني طارق الشناوي، بعد أن طالب الجمهور بالدعاء الله بالشفاء العاجل، مؤكدا أن سيعود خلال أيام قليلة بعد أن يتلقي العلاج الكامل.