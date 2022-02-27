/681913/لميس-الحديدي-اوكرانيا-تمثل لبوتين-النطاق-العازل-بين-روسيا-ودول-حلف-الناتو

أوضحت الإعلامية لميس الحديدي ان أوكرانيا واحدة من الدول الأقل دخلا فى أوروبا ويقع بها مفاعل تشيرنوبل وحين حدثت كارثة تشيرنوبل كانت اوكرانيا جمهورية سوفيتية.

مخاوف بوتين بشأن اوكرانيا :

وقالت الإعلامية لميس الحديدي،عبر برنامجها كلمة اخيرة المذاع على قناة اون اى، ان اوكرانيا على الحدود الروسية ، وبالتالي بانضمامها فى الناتو تصبح روسيا فى خطرا، مؤكدة ان روسيا لا يمكن ان تقبل ان يكون على حدودها حلف الناتو وأسلحة حلف الناتو.

وأشارت إلى خطاب بوتين عندما أعلن عن العملية العسكرية و قال لا يمكن القبول بانه فى غضون أربعة دقائق فقط يمكن ان تنتقل مدرعات الناتو وتصل إلى قلب روسيا.

التجارة بين روسيا واوكرانيا:

واضافت ان اوكرانيا يمر من خلالها أهم خطوط الغاز الروسى فى طريقة لاوروبا وتحصل اوكرانيا من خلاله على عوائد كبيرة من ٢ آلى ٣ مليار دولار سنويا وهو جزء من الدخل ألاساسى من الدخل الاوكراني.

واضافت انه فى البداية كانت اوكرانيا تعتمد على التجارة مع روسيا ، وفى عام ٢٠١٢ كانت ربع الصادرات الاوكرانية إلى روسيا، وحاليا ٧.٧٪؜ فقط من الصادرات الاوكرانية تذهب إلى روسيا ،بينما ربع الصادرات الاوكرانية تذهب حاليا إلى دول الاتحاد الاوروبى، مما يدل على تغيير فى معدل التجارة بين روسيا واوكرانيا

وتابعت ان اوكرانيا تمثل لبوتين المنطقة العازلة بين روسيا ودول أوروبا وحلف الناتو، مؤكدة ان بوتين لأ يمكن ان يقبل ان يكون على حدوده دولة معادية.