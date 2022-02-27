متحدث الوزراء يكشف استعدادات الدولة لمواجهة أزمة الاقماح بعد حرب روسيا وأوكرانيا

استعرض السفير نادر سعد، متحدث مجلس الوزراء، استعدادات الحكومة لمواجهة التضخم المترتب على الأزمة الروسية الأوكرانية.

قال سعد في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، اليوم السبت: "نبدأ بملف الأقماح كونه الأهم ومصر لديها مخزون استراتيجي من القمح يقترب من 5 مليون طن موجودين في الصوامع أو المطاحن، وسينضم إليهم بداية من 15 أبريل القمح المحلي.

توقع أن يكون الموسم الحالي مميزًا لتوريد القمح لأن الحكومة اتخذت خطوة ذكية وسباقه في نوفمبر وقبل بدء موسم الزراعة وأعلنت السعر الاسترشادي للتوريد، متوقعًا أن لا يقل القمح المصري عن 4 مليون.

ولفت إلى أن كل تلك الأطنان من القمح ستكفي مصر فترة 9 أشهر، قائلًا: "بافتراض لم يردنا أي قمح على الإطلاق، وهو الأمر المستبعد لأن مصر تعمل على خطة لاستيراد القمح من مناشئ أخرى بدلًا من روسيا وأوكرانيا، فمصر لديها 14 دولة معتمده لتوريد القمح، بعضهم خارج القارة الأوروبية.

"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.