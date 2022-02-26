”لجنة مكافحة كورونا”: اقتربنا من تلقيح 50% من المستهدفين

قال الدكتور محمد النادى، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورنا، إن كافة اللقاحات المتنوعة متوفرة بمصر، ومراكز الحصول على اللقاح لا تشهد أي نوع من التزاحم، لافتاً إلى أن هناك مشكلتان الأولى تتمثل في قلة يرون أنه لا جدوى من التطعيمات، والثانية الشريحة التي تتحايل فى استخراج شهادة مزورة من أجل الدخول إلى المؤسسات الحكوميات.

وأضاف "النادى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضي، عبر قناة "dmc"، أن مصر من الدول القليلة في العالم التي يتوفر بها كافة أنواع اللقاحات من جميع انحاء العالم، وعلى المواطنين عدم الاستماع إلى الشائعات كون ذلك تم تجاوزه تماماً، وتابع:"جميع مراكز التطعيم ضد كورونا مفتوحة أمام المواطنين ومن لديه أي من أنواع الشكوك عليه النظر إلى القارة الأوروبية قبل عام من الآن كيف كان حالهم".

وأكد "النادى"، أن أوروبا تمكنت من الوصول إلى ما يعرف بمناعة القطيع بعد التوسع في عمليات التطعيم، ومصر الآن أقتربت من تلقيح ما يقرب من الـ50% من المستهدفين، لافتاً إلى أن الوضع الوبائى في مصر آمن خاصة بعدما تم كسر حدة الموجة ، وتابع:"يوجد تراجع يومى وعلى منتصف الشهر المقبل نأمل أن تعود الحياة إلى طبيعتها".