محافظ الجيزة يهنئ رئيس الجمهورية بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

جدة - نرمين السيد - وقال راشد فى برقيته: "يطيب لى سيادة الرئيس وأمتنا العربية والإسلامية تحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسى ونيابة عن مواطنى محافظة الجيزة وقيادتها الشعبية والتنفيذية بأصدق التهانى القلبية المقرونة بأسمى آيات التقدير والولاء والعرفان .. داعين المولى عز وجل أن يديم على سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم ويكلل خطاكم وجهودكم البناءة لتواصلوا مسيرة عطائكم حتى يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر".

كما بعث محافظ الجيزة ببرقيات مماثلة لرئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء والمحافظين وعدد من القيادات الرسمية والشعبية بالمحافظة.

وبهذه المناسبة يتقدم أحمد راشد محافظ الجيزة بأسمى التهانى للمواطنين من أهالى المحافظة، متمنيًا أن يعيدها الله عز وجل على مصر وشعبها الكريم وأمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.