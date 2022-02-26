/681902/مدير-الإدارة-العامة-للرقابة-والتفتيش-على-المنشأت-الفندقية-يكشف-تفاصيل-معايير-تصنيف-وزارة-السياحة-الجديدة

قال محمد عامر، مدير الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشأت الفندقية بوزارة السياحة والآثار، ان معايير التصنيف الجديدة التى وضعتها وزارة السياحة والآثار تمت بعناية شديدة فائقة وبالشراكة مع خبراء منظمة السياحة العالمية. مؤكدًا ان تلك المعايير تهدف إلى قياس كفاءة المقاصد السياحية لتتواكب مع المواصفات العالمية من اجل الحفاظ على مستوى تقييم الفنادق المصرية والارتقاء بها إلى مستوى التصنيف العالمى.

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عملية التقييم على المنشأت الفندقية:

وأوضح محمد عامر، عبر مداخلة هاتفية على برنامج اليوم المذاع على قناة اكسترا نيوز، ان عملية تقييم المنشأت الجديدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول وهو الخاص بالبنية التحتية والتجهيزية للمنشأت الفندقية من حيث التأسيس والتجهيزات والمفروشات.

وأضاف ان القسم الثانى فى عمليه التقييم هو خاص بالهيجين من حيث مستوى تجهيزات المطابخ والمخازن وكل ما له علاقة بسلامة الغذاء، موضحا ان الشق الثالث هو خاص بتقييم الخدمة والاداء داخل المنشأة الفندقية.

وأكد على انه تم تشكيل لجان للمقاصد السياحية المختلفة فى ضوء توجيهات وزير الآثار والسياحة، موضحا ان تلك اللجان تقوم بالمرور على الفنادق من اجل تقييمها إذا كانت متوافقة مع العناصر والمعايير المحددة من قبل الوزارة، وعلى اساسها بيتم منح الفنادق أما مؤهلة مع إعطاءها الملحوظات او بيتم تقييمها إذا استوفت وتوافقت مع المعايير، مضيفا انه فى حالة عدم توافق مواصفات الفندق مع معايير التصنيف بيتم تقييم الفندق إلى الدرجة الأدنى بعد إرسال إنذارات وإعطاء مؤهلة.

الفنادق القائمة

وأوضح محمد عامر ان الفنادق القائمة تنقسم إلى الفنادق الثابتة مثل الفنادق الموجودة فى القاهرة والجيزة ووسط المدن والمنتجعات السياحية مثل فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء والعين السخنة ورأس صدر،بالإضافة إلى الفنادق العائمة الموجودة فى نهر النيل.

وأضاف انه يوجد نوع جديد من المنشأت الفندقية وهو ما يسمى بالذهبيات، موضحا انه تم اضافة الذهبيات إلى المنشأت القائمة بناءا على توجيهات وزير السياحة والآثار وبيتم ترخيصها وتقيمها لانها تقوم باستقبال سياح اجانب، مضيفا انه يوجد أيضا مخيمات سياحية وفنادق بيئية.

اعادة تقييم للمنشأت السياحية

جدير بالذكر ان وزارة السياحة والآثار كانت قد أعلنت انها انتهت من إعادة تقييم 716 منشأة فندقية بمحافظات الأقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومدينتي رأس سدر والعين السخنة، وذلك وفقاً لمعايير التصنيف الجديدة وقامت اللجان من الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية بالوزارة بالمرور على 529 منشأة فندقية عاملة و 187 مغلقة أو متوقفة عن التشغيل.