الرعاية الصحية فى أسبوع.. اعتماد 4 منشآت صحية ودورات تدريبية للعاملين

جدة - نرمين السيد - واستهلت "رعاية نيوز" بالإعلان عن انتخاب الدكتور أحمد السبكى"رئيس هيئة الرعاية الصحية" كرئيسا للجنة الخبراء لاجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لدول إقليم شمال وشرق المتوسط فى دورتها الـ 69، لافتة إلى توجيه الشكر للمدير الإقليمى والدول الأعضاء لمنظمة الصحة العالمية بإقليم شمال وشرق المتوسط على الثقة بالخبرات المصرية فى إصلاح النظم الصحية وصياغة السياسات الصحية

وأشارت "رعاية نيوز" خلال نشرتها الدورية، إلى إنجازات هيئة الرعاية الصحية خلال عام 2021، والتى استعرضها الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة بالبرلمان، مؤكدا أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة هى الحل السحرى الذى أهداه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقليص المدى الزمنى لتعميم منظومة التأمين الصحى الشامل، لافتا أنه لا مجال لعشوائية بناء منشآت صحية مجددا، والتخطيط الصحى المبنى على احتياجات صحية حقيقية هو الأساس فى بناء وتطوير المنشات الصحية بالمنظومة.

وتابعت النشرة الدورية "رعاية نيوز"، إلى استقبال الدكتور أحمد السبكى "رئيس هيئة الرعاية الصحية" الدكتورة نعيمة القصير "ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية"، وناقش الجانبين سبل دعم المنظمة لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وإشادة الدكتورة نعيمة القصير التجربة المصرية فى مجال التغطية الصحية الشاملة، مشيرة إلى سعى المنظمة لنقل التجربة لباقى دول الإقليم، والإعلان عن 5 ملفات رئيسية ضمن خطة التعاون بين هيئة الرعاية الصحية ومنظمة الصحة العالمية خلال عام 2022.

ووفقا لـ "رعاية نيوز"، فقد قامت هيئة الرعاية الصحية" بتوقيع بروتوكول تعاون ثنائى مع "نوفونورديسك" لتدريب الأطباء بمنظومة التأمين الصحى الشامل، والإعلان عن مدونة مبادئ وأخلاقيات السلوك الوظيفى بالهيئة العامة للرعاية الصحية والتى تعكس الاهتمام بمواثيق سلوك أخلاقيات الوظيفة العامة داخل الهيئة.

فيما أشارت "رعاية نيوز" إلى اعتماد 4 منشآت صحية جدد تابعين للهيئة بمحافظة بورسعيد طبقا لدرجة الاعتماد القومية المعترف بها دوليا، ليصل إجمالى المنشآت الطبية المعتمدة ببورسعيد خلال عام واحد فقط21 منشأة طبية، وهو ما يعد إنجاز تاريخى.

وتابعت النشرة الدورية، بالإعلان عن نجاح وحدتى طب أسرة «منشيه النوبة وآل عثمان» التابعتين لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر فى اجتياز معايير التسجيل القومية المعترف بها دوليا.

وأضافت رعاية نيوز، بالإعلان عن تكريم الفائزين فى مبادرة (E-champion) التى أطلقتها هيئة الرعاية الصحية للتسجيل الإلكترونى بمحافظات التأمين الصحى الشامل (بورسعيد والأقصر والإسماعيلية).

وأشارت "رعاية نيوز" إلى أبرز حزم الخدمات التى تم تقديمها بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، كنجاح مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية فى إجراء جراحة ناجحة لإصلاح تشوهات الشفة الأرنبية لطفل عمره شهرين، وإنقاذ حياة طفل كان يعانى من انسداد لمجرى السائل النخاعى واستسقاء بالمخ، تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بمجمع الإسماعيلية الطبى.

وتابعت، بالإعلان عن نجاح قسم القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصى بإسنا التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر فى إجراء قسطرة تشخيصية وتركيب ثلاث دعامات لمنتفع تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، واستئصال ورم بالحبل الشوكى لسيدة فى السبعين من عمرها بمستشفى حورس التخصصى بالأقصر، ونجاح قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى الكرنك الدولى فى استكشاف وتفريغ تجمع صديدى متحوصل بالرئة اليسرى وتقشير للغشاء البلورى لشاب، وذلك تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.

ولفتت رعاية نيوز، إلى توجه فريق طبى من وحدة صحة أسرة العرب التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، لزيارة دار للأيتام، والكشف على أطفال الدار كجزء من المشاركة المجتمعية لفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وقسم لجراحة عظام الأطفال بمستشفى النصر التخصصى التابع لهيئة الرعاية الصحية بورسعيد يستقبل جميع حالات تشوهات عظام الأطفال فى المرحلة العمرية من عمر يوم وحتى 18 سنة، يومى السبت والأحد من كل أسبوع،

واختتمت النشرة، بمشاركة هيئة الرعاية الصحية بالأقصر فى حضور المؤتمر الإقليمى الثالث لطب الأسنان بمحافظة الأقصر، وذلك تحت عنوان «خطوة للمعرفة والابتكار»، وذلك للإسهامات المميزة للهيئة فى مجال طب وجراحة الفم والأسنان.

يذكر أن "رعاية نيوز"، هى دورية إخبارية تصدر بشكل أسبوعى عن إنجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلى والدولى، وذلك إيمانا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية للنشر والتوعية بأهم خدماتها والرعاية الصحية التى تهم المواطن المصرى للانتفاع بها، إضافة إلى دحض الشائعات فى حال ظهورها والتى قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأى العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة فى المجال الصحى الذى يعد أهم المجالات التى تمس حياة المواطن المصرى وسلامته وصحته.