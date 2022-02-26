وفى مداخلة هاتفية مع برنامج مساء dmc، الذى تقدم الإعلامية إنجى القاضى على فضائية dmc، أشار النادى إلى أنه يوجد حاليا تراجع يومى، مبينا أنه على منتصف الشهر المقبل نأمل أن تعود الحياة إلى طبيعتها.
وتابع أن كافة اللقاحات المتنوعة متوفرة بمصر، ومراكز الحصول على اللقاح لا تشهد أى نوع من التزاحم، مشيرا إلى أن هناك مشكلتان الأولى، تتمثل فى قلة يرون أنه لا جدوى من التطعيمات، والثانية الشريحة التى تتحايل فى استخراج شهادة مزورة من أجل الدخول إلى المؤسسات الحكوميات.
وشدد عضو لجنة مكافحة كورونا أن مصر من الدول القليلة فى العالم التى يتوفر بها كافة أنواع اللقاحات من جميع انحاء العالم، وعلى المواطنين عدم الاستماع إلى الشائعات كون ذلك تم تجاوزه تماما.
وأوضح: "جميع مراكز التطعيم ضد كورونا مفتوحة أمام المواطنين ومن لديه أى من أنواع الشكوك عليه النظر إلى القارة الأوروبية قبل عام من الآن كيف كان حالهم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عضو لجنة مكافحة كورونا لـ dmc: اقتربنا من تلقيح 50% من المستهدفين (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.