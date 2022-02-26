عضو لجنة مكافحة كورونا لـ dmc: اقتربنا من تلقيح 50% من المستهدفين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد النادى، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورنا، إن مصر اقتربت من تلقيح ما يقرب من 50% من المستهدفين، مشيرا إلى أن الوضع الوبائى فى مصر آمن خاصة بعدما تم كسر حدة الموجة.





وفى مداخلة هاتفية مع برنامج مساء dmc، الذى تقدم الإعلامية إنجى القاضى على فضائية dmc، أشار النادى إلى أنه يوجد حاليا تراجع يومى، مبينا أنه على منتصف الشهر المقبل نأمل أن تعود الحياة إلى طبيعتها.

وتابع أن كافة اللقاحات المتنوعة متوفرة بمصر، ومراكز الحصول على اللقاح لا تشهد أى نوع من التزاحم، مشيرا إلى أن هناك مشكلتان الأولى، تتمثل فى قلة يرون أنه لا جدوى من التطعيمات، والثانية الشريحة التى تتحايل فى استخراج شهادة مزورة من أجل الدخول إلى المؤسسات الحكوميات.

وشدد عضو لجنة مكافحة كورونا أن مصر من الدول القليلة فى العالم التى يتوفر بها كافة أنواع اللقاحات من جميع انحاء العالم، وعلى المواطنين عدم الاستماع إلى الشائعات كون ذلك تم تجاوزه تماما.

وأوضح: "جميع مراكز التطعيم ضد كورونا مفتوحة أمام المواطنين ومن لديه أى من أنواع الشكوك عليه النظر إلى القارة الأوروبية قبل عام من الآن كيف كان حالهم".