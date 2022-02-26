/681900/رئيس-الجالية-المصرية-باوكرانيا-نتواصل-باستمرار-مع-وزيرة-الهجرة-ونبحث-كيفية-الخروج-من-اوكرانيا-بشكل-امن

قال على فاروق رئيس الجالية المصرية باوكرانيا ، ان هناك ارشادات من قبل السفارة المصرية وتعليمات امنية بيلتزم بها الجميع ، بالاضافة الى ان هناك تنسيق مع وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم ، لفتح المعابر مع سلوفكيا وبولندا ورومانيا ، ولكن لايوجد اى تحرك لاعضاء الجالية دون التنسيق مع السفارة المصرية او الرجوع لادارة الجالية.

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كما اشار فاروق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" بصدى البلد ، ان المناطق الحدودية مع بولندا مزدحمة جدا ،لذلك تم توجيه اعضاء الجالية بضرورة التوجه عبر القطار الى مدينة "اوشجراد"، وان لم يتم توفير تذاكر او توقف القطار ، يتم التواصل مع ادارة الجالية لتوفير وسائل مواصلات بديلة.

كما اوضح فاروق، ان هناك تواصل مع السفارة فى موسكو من اجل السعي بان يكون هناك اجلاء عبر الحدود الروسية ، والسماح من قبل الطرفين سواء الاوكرانى او الروسي ، بعبور الطلاب المصريين الى روسيا.

رئيس الجالية المصرية باوكرانيا: التاخير ليس فى صالحنا..والجميع بخير

كما قال رئيس الجالية المصرية باوكرانيا،ان الوضع يزداد سوءا ، والمخابيء ليست مهيئة تماما ، لانها من وقت الاتحاد السوفيتى السابق، وبالتالى التاخير ليس فى صالحنا ، وربما سيكون هناك ازمة فى المواد الغذائية خلال الايام القادمة، وخروج عن السيطرة بعد وجود السلاح فى ايادى المدنيين ، كما اكد ان هناك تنسيق مع الدول التى فتحت منافذها ، باستخدام فيزا ترانزيت 15 يوم بدون اى مشاكل ، حتى يتم خلالها حجز تذاكر السفر والعودة الى ارض الوطن.

كما وجه فاروق ،الشكر لوزيرة الهجرة والدولة المصرية على سرعة الاستجابة والتواصل المستمر والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من اجل تذليل كافة العقبات امامهم ، مستشهدا بتعامل الدولة بوقت سابق فى ازمة كورونا ، واكد ان الجميع بخير وبيتم الاطمئنان على الجميع بشكل مستمر.