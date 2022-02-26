القنصل الروسي بالغردقة لـ"دوت الخليج" : السياحة الروسية مستمرة فى مصر وليس هناك ما يدعو للقلق

/681896/القنصل-الروسي-بالغردقة-لـتحيا-مصر--السياحة-الروسية-مستمرة-فى-مصر-وليس-هناك-ما-يدعو-للقلق

قال القنصل الروسي بالغردقة فيكتور فوربايف، أن حركة السياحة فى مصر لن تتأثر نهائياً بما يحدث بين روسيا وأوكرانيا، لافتاً إلى أنه لم يتلقى أية تعليمات نهائياً بشأن تعليق الرحلات الدولية خاصة رحلات السياحة القادمة لمصر، مشيراً إلى أن القنصلية تعمل بكامل طاقتها على مدار اليوم.

وأشار القنصل الروسي فى تصريحات خاصة لـ “دوت الخليج”، أنه تخم غلق بعض المطارات جنوب روسيا بسبب الأحداث الراهنة، مؤكداً عدم تعليق الرحلات الدولية حتى الأن، وأكد أيضاً أن هناك أكثر من 9 وفود قادمة لمصر خلال الأيام المقبلة من أجل القيام برحلات سياحية، مشيراً إلى الرحلات الداخلية بروسيا هى فقط التى تم إصدار تعليمات بشأن تعليقها، موضحاً أنه تم غلق 12 مطاراً جنوب روسيا، وأن تلك المطارات سيتم تشغيلها فى الأول من مارس المقبل.

الحرب الروسية على أوكرانيا

وأضاف القنصل الروسي أنه لم يتلقى أية شكاوى من قبل الجالية الروسية فى مصر، مشيراً إلى أن هناك تنسيق بين القنصلية وبين المطارات بشأن تنزيم الرحلات القادمة إلى مصر، وكذلك الرحلات المتجهة إلى روسيا، مشيداً بدور شركات السياحة المصرية فى تيسير الأمر بين القنصلية والمطارات وكذلك توفير المناخ المناسب للجالية الروسية من أجل قضاء وقتهم داخل مصر دون أية أزمات، وأوضح أيضاً أن القنصلية الروسية بالغردقة تعمل بكامل طاقتها، لافتاً إلى أن القنصلية تستقبل أعضاء الجاليات الروسية منذ التاسعة صباحاً وحتى الواحدة والنصف، مؤكداً أنه لا وجود لأية شكاوى لأعضاء الجالية الروسية فى مصر.

وأضاف «فورباييف» فى تصريحات خاصة، أنه حدث بعض التأخير فى وصول الرحلات ما بين روسيا والغردقة يتراوح ما بين 30 إلى 40 دقيقة بسبب تغيير مسار الرحلات بسبب غلق المجال الجوى الأوكراني. مؤكداً أن هناك عدد من المطارات جنوب روسيا تم إغلاقها مما يسبب أيضا فى تأخير الرحلات الجوية الى مطار الغردقة الدولى، مشيراً إلى أن هذه الأمور أصابت الرحلات الروسية القادمة لمصر ببعض الارتباك نتيجة تأخير الرحلات وتحويل مسارها.

مشيراً نتابع حالة الحرب عن كثب من خلال وسائل الإعلام الروسية المختلفة، مضيفاً القنصلية داخل مدينة الغردقة تعمل بشكل طبيعى والجالية والسائحين الروس يعيشون حياتهم بصورة طبيعية.