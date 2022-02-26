/681892/النائب-نور-هاشم--قانون-التأمين-الموحد-خلق-مناخ-جاذب-للاستثمار-المحلي-والأجنبي

قال النائب نور هاشم ، عضو مجلس الشيوخ ، إن قانون التأمين الموحد الذي سيناقشه المجلس غدا الأحد ، يحقق العديد من الاهداف ا أبرزها خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.

دوت الخليج

وأكد هاشم فى تصريحات صحفية اليوم السبت ، إن مشروع القانون يهدف إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر .

نور هاشم:صناعة التأمين تساهم في حماية الثروة القومية

وأشار الي ان صناعة التأمين تساهم في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل لافتا الي ان القانون يساعد في وضع القواعد المنصوص عليها في القانون المدني، وقانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد.

سوق التأمين المصرى

واضاف : انه للمرة الاولي يصبح لدى سوق التأمين المصرى، قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر، أيا كان الشكل الذى يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صیغه وأنظمته الأساسية.

ويناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد.