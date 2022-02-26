«الزمن عايز الديوث واتربينا على الرجولة».. زوج منة عرفة يوجه رسالة نارية لمجهول

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صرح زوج الفنانة منة عرفة، الفنان محمود المهدي العديد من التصريحات المثيرة للجدل بشكل كبير، والتي لم يقوم فيها بذكر أسم المقصود بتوجيه هذا الكلام له، وذلك عبر خاصية «ستوري» بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات محمود المهدي زوج منة عرفة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وذلك خلال السطور القادمة.

محمود المهدي عبر انستجرام

كتب محمود المهدي من خلال خاصية ستوري عبر حسابه الشخصي على انستجرام، وكان محتوى هذه الستوري: بجد الزمن ده الرجولة بقت عيب تقريبا الناس بقت عايزه الواحد يكون ديوث أو يرفع ارايل بس والله اتربينا على الرجولة وكلمة الحق واننا منخافش غير من اللي خلقنا والحمد لله اننا اتربينا على ده.

ويعتبر هذا الكلام ضمن سلسلة مهاجمة محمود المهدي زوج منة عرفة، للعديد من نجوم الفن ولكن هذه المرة الرسالة لمجهول.

محمود المهدي يهاجم إلهام شاهين

وكان قد قام محمود المهدي بنشر صورة لإلهام شاهين تتضمن بعض التصريحات الخاصة بها وذلك عبر خاصية «ستوري» على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وعلق المهدي عليها قائلًا: حد يضحي ويتجوزها عشان نخلص.. بعد كده هتغتصب الرجالة، ولكنه قام بحذفها دون التبرير بسبب واضح.

وقد جاء هذا التعليق ردًا على تصريحات الفنانة إلهام شاهين التي قالت فيها: مبقاش في مشاهد ساخنة في السينما.. ايه بقى اللي موجود دلوقتي اللي هما بيرفضوا اللي أنا سمعتوا وقريتوا.. أن واحدة واقعة على الأرض ومغمى عليها أو دكتور يمسك إيدها يقسلها النبض، لو قالت محدش يمسك ايدي يقسلي النبض.. طيب المخرج يعمل ايه، متشتغليش.

هجوم محمود المهدي على رضوى الشربيني

وفي سياق متصل، هاجم محمود المهدي عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، من خلال خاصية ستوري الاعلامية رضوى الشربيني، فقال: فشلت في حياتها الشخصية فعايزة الكل يبقى زيها مهو مش عيب الواحد يفشل يمكن غلط من الطرف الأول أو الثاني.

وأردف المهدي: أنا فشلت في تجربتين وبالطبع أخطأت في العديد من الأشياء؛ لأننا بشر ويناخد قرارات سريعة أحيانا، ولكن مش معناه أن الحب فاشل، خصوصا أن احنا بشر وبنغلط.

وأختتم كلامه، قائلًا: أنا جربت الوحدة وحقيق صعبة جدا واللي بيقول غير كدة بيبقي مش عايز يبين ده لحد، حبيب قديم أو زوج أو زوجة بس بجد أما بتلاقي حد بيحبك وبيكمل معاك حياتك هو اللي هيفضلك لا اخ ولا أب ولا صاحب متسمعوش كلام فاشل زي ده.