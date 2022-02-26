/681893/خاص-الفنان-سمير-صبري-يجري-عملية-جراحية-في-هذا-الموعد

كشف مدير أعمال الفنان القدير عن تفاصيل جديدة في حالته الصحية، بعد أن تم نقله للمستشفى يوم الاثنين الماضي اثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

دوت الخليجيرصد تفاصيل جديدة في الحالة الصحية للفنان سمير صبري

وقال محمد هادي مدير أعمال الفنان في تصريح خاص لموقع دوت الخليج: «سمير بخير الحمد لله .. وها يعمل العملية غالبا الاربعاء او الخميس إن شاء الله .. دعواتكم»، مؤكدا على أنه يعالج على نفقة الدولة.

مرض الفنان سمير صبري

الجدير بالذكر أنه يعاني الفنان سمير صبري من مشكلة في الصمام الميترالي بالقلب ومن المقرر أن يجري عملية قسطرة، وكان قد أصيب صبري بالسرطان منذ فترة، ونجح في القضاء عليه، ولكن بسبب علاج الكيماوي، أثر على القلب فأصيب بمرض قلبي مزمن، ومن المقرر أن ينتهي مرضه بشكل تدريجي مع عملية جراحية وهي تركيب قسطرة في القلب الذي سيجريها الاربعاء او الخميس المقبل وفقا لما صرح به مدير أعماله.

ونقل سمير صبري للمستشفى في يوم الاثنين الماضي، وجاء نبأ نقل مرضه على الصفحة الرسمية للناقد الفني طارق الشناوي، بعد أن طالب الجمهور بالدعاء الله بالشفاء العاجل، مؤكدا أن سيعود خلال أيام قليلة بعد أن يتلقي العلاج الكامل.

الرئيس السيسي يطمأن على حالة سمير صبري

وكان قد ناشد سمير صبري الدولة، بأن يساندونه في علاجه من خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي عمرو أديب، ليستجيب الرئيس السيسي له على الفور، ويعلن عن تكفله بحاله الفنان سمير صبري، ومن هنا بدأت السوشيال ميديا تنقلب بالدعاء للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددين على رعايته الدائمة لكل إنسان داخل مصر.

شائعة الوفاة تلاحق سمير صبري

هذا وقد طارد سمير صبري شائعة الوفاة، ففي يوم أمس انتشرت على المواقع الإخبارية أنباء بوفاة الفنان القدير، ولكن تواصل موقع دوت الخليج مع مدير أعمال الفنان، الذي أكد أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، موضحا: «سمير صبري حالته جيدة للغاية، ولم نجري عملية القسطرة حتى الآن بسبب وجود بعض الإجراءات يتخذها الأطباء خلال الفترة الحالية، قبل خضوع سمير صبري لها».