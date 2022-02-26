/681891/اجتماع-بصحة-النواب لاستكمال-مناقشة-دراسة-النائبة-سهير-عبد-السلام-بشأن-مشكلة-الزيادة-السكانية-فى-مصر-غدا

تعقد لجنه الصحة و السكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر، اجتماعا غدا بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر و الحلول و المقترحات التى تدور حولها.

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يذكر أن لجنه الصحة والسكان بمجلس الشيوخ عقدت عدد من الاجتماعات بحضور عدد من الوزراء والمعنيين بالقضية السكانية، حيث شارك وزير الاوقاف الدكتور مختار جمعه وزير الاوقاف، و الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، والدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود شعراوي وزير الإدارة المحلية.

خروج 1654 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت امس الجمعة، عن خروج 1654 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 409748 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1811 حالة جديدة إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 30 حالة جديدة.

الصحة: تسجيل 1811 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 30 حالة وفاة

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة عشرة أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 478984 من ضمنهم 409748 حالة تم شفاؤها، و 23957 حالة وفاة.