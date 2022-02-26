زيزو يسجل للزمالك أمام الوداد مبكراً «فيديو»

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أحرزأحمد سيد زيزو الهدف الأول لنادي الزمالك في مرمى الوداد بالدقيقة الثالثلة، في المباراة المقامه بينهم على ملعب "محمد الخامس"، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسجل زيزو الهدف من تصويبة صاروخية باغت بها التكناوتي حارس الوداد، ليعطي الزمالك التقدم مبكراً في اللقاء الهام بينهم.

https://twitter.com/Eslammostafa89/status/1497649336020258817?s=20&t=uKGiT8CNBeTMxrLb7SpidA

تشكيل الزمالك لمواجهة الوداد

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أحمد فتوح - الونش - محمود علاء - حزه المثلوثي

خط الوسط: إمام عاشور - أوباما - شيكابالا - بن شرقي - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: سيف الدينالجزيري.

دكة البدلاء :- محمد عواد - محمد عبد الغني - محمد أوناجم - إسلام جابر - محمد عبد الشافي - حازم إمام - عمر السعيد - عبد الله جمعة - سيسيه.

تشكيل الوداد لمواجهة الزمالك

أحمد رضى التكناوتي، أشرف داري، يحيى عطية الله، أيوب العملود، أمين فرحان، جلال الداودي، رضى الجعدي، يحيى جبران، أيمن الحسوني، جاي مبينزا، زهير المترجي.

الحضور الجماهيري في مباراة الزمالك والوداد المغربي

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على طلب نادي الوداد المغربي بحضور الجماهير خلال مواجهة الزمالك، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان تقدم الوداد بطلب للاتحاد الأفريقي من أجل حضور الجماهير خلال مواجهة الزمالك الهامة، وقُبل الطلب بالموافقة.

قائمة الزمالك لمواجهة الوداد المغربي:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق – حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه – سيد نيمار .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف – سيف جعفر.