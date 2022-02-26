المركزي للتنظيم والإدارة ينعي الدكتور صالح الشيخ الرئيس الأسبق للجهاز

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دوت الخليج

وفاة الدكتور صالح الشيخ الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وقد شغل الدكتور صالح الشيخ، خلال مسيرته الوطنية الحافلة بالصفحات المشرفة، العديد من المناصب العامة منها محافظ الشرقية ورئيس الاكاديمية العربية للنقل البحري.

لقد كان الفقيد معلما حقيقيا واستاذا من أساتذة الإدارة العامة لمس قلوب تلاميذه ومحبيه؛ بعلمه وخلقه وإنسانيته، أثر فيهم وتأثر بهم، وأفنى عمره في بناء وعيهم وفي خدمة وطنه في كل مناصبه، فقد كان محبا لهذا الوطن.

وأختتم الجهاز، “رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

يذكر أن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أوضحت انها فى حالة تواصل مستمر مع الجالية المصرية باوكرانيا ، وفى حوارها فى الجلسة الثالثة مع الطلاب المقيمين هناك والذى يتخطى عددهم 3000طالب وطالبة ، ناشدتهم باتباع التعليمات الصادرة من السفارة المصرية باوكرانيا ، والالتزام بكافة الاجراءات الامنية ، وعدم اتخاذ اى خطوات احاديه دون الرجوع والتواصل مع الجهات المعنية .

كما أشاترت إلى، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير " على صدى البلد، ان الجالية المصرية بخير ، وانها اطمانت عليهم خاصة المقيمين فى البلدان الواقة فى المنطقة الشرقية ، وبالتواصل مع رئيس الجالية وممثلى اعضاء الجالية هناك ، بيتم تبادل المعلومات والافكار ، خاصة وان التواصل كان مع ممثلي للجالية من 21 مدينة فى وقت واحد ، وبالتالى الاطروحات خلال الجلسة ، بنستنتج افكار وحلول جيدة للوضع هناك ، وكيفية توفير المواد الغذائية والوصول الى الحدود سواء مع بولندا او سلوفكيا، حيث كانت مجموعة من الطالبات استنفذوا موادهم الغذائية ، واثناء الاجتماع تحرك احد الجالية لهم وتوصيل بعض المواد الغذائية .