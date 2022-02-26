الصحة: العودة إلى ما قبل كورونا بعد تطعيم 70 % من المواطنين

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك انخفاضا تدريجيا فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة فى البيان اليوم، بالإضافة إلى انخفاض أعداد المصابين الذين يدخلون المستشفيات خلال الأيام الماضية، مضيفا: "بدأنا فى انخفاض إصابات كورونا وهذا يكتب نهاية الموجة الخامسة"، مؤكدا أننا نحتاج إلى انخفاض الإصابات لمدة أسبوع حتى نصل إلى نهاية الموجه الحالية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة: أننا نحتاج لمزيد من الوقت لكى نتأكد من انخفاض موجة الإصابات بكورونا، لافتا إلى أن الوزارة بدأت بحملة الطرق على الأبواب فى محافظة المنوفية، وسيتم تعميمها على جميع المحافظات.

وتابع أنه عند وصول معدلات التلقيح المطلوبة والتى وصلت إليه الدول سيكون هناك عودة لما كان ما قبل كورونا، ونحن نسير بمعدلات جيدة فى تلقيح المواطنين بلقاح كورونا، مضيفا: نحتاج أن نصل إلى تلقيح 70% من الشعب المصرى حتى يتم العودة إلى ما قبل الجائحة.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تطعيم الفئات المستهدفة من الطلاب أو العاملين، مضيفا أننا نحتاج إلى إقبال أكثر من سن 12 عاما للتلقيح حتى لا يكون هناك نوع من التخوفات من الفيروس.