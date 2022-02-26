/681879/كنا-بنحبك-هكذا-ودع-نجوم-الفن-الراحلة-جالا-فهمي

رحلت الفنانة جالا فهمي عن عالمنا اليوم السبت الموافق 26 فبراير لعام 2022 والتي قد أعلن عن خبر وفاتها شقيقها مدير التصوير مصطفى فهمي عبر حسابه فيسبوك، ونعاها العديد من نجوم الفن ببالغ الحزن والآسى، وذلك عبر صحفاتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نعاها الفنانة آيتن عامر، والفنانة دينا فؤاد، وبوسي شلبي، ونهلة سلامة، وأنضمت لهم نبيلة عبيد.

دوت الخليج يرصد لكم نعي نجوم الفن للراحلة جالا فهمي وذلك خلال السطور القادمة.

آيتن عامر تنعي جالا فهمي

نعت الفنانة آيتن عامر جالا فهمي، التي توفت عن عمر يناهز 59 عام اليوم، وذلك عبر حسابها الرسمي عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر» والتي كتبت: الله يرحمها ويغفر لها.. كنت بحبها جدا.

بوسي شلبي تنعي جالا فهمي وصدمة نهلة سلامة

وقد نعت بوسي شلبي الراحلة جالا عن طريق نشر صورة لـ جالا عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، معلقة البقاء لله الفنانة جالا فهمي.

وعلقت الفنانة نهلة سلامة التي كانت في حالة من الصدمة، وكتبت: بجد لا حول ولا قوه إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون.

نعي دينا فؤاد للراحلة جالا

كما نعت الفنانة دينا فؤاد الراحلة جالا وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وكتبت دينا فؤاد في تعليقها على صورة للراحلة: البقاء لله ووضعت دينا رمز القلب المقسوم نصفين تعبيرا عن حزنها الشديد.

نبيلة عبيد تنعي جالا فهمي

ونعت الفنانة القديرة نبيلة عبيد، الراحلة جالا فهمي، عن طريق نشر صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وعلقت نبيلة على الصورة كالتالي: لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم… البقاء لله و انا لله و انا اليه راجعون.… ربنا يرحمها.…

الجدير بالذكر أن جالا فهمي فنانة مصرية من جيل الثمانينات، قدمت عدد من الأعمال الفنية المبدعة في السينما، واعتزلت الفن في عام 2008.