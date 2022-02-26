/681869/الجيش-الروسي-يدمر-السد-الأوكراني-الذي-يمنع-المياه-عن-القرم

قام العسكريين الروس بتدمير سداً أقامته كييف علي الجانب الأوكراني لقطع المياه عن شبه جزيرة القرم الروسية لتعود المياه للتدفق من نهر دنيبر وذلك وفق ما أعلنه رئيس القرم سيرجي أكسيونوف.

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وقال سيرجي بأن الخبراء بوزارة الدفاع الروسية قد قامواغ بتدمير السد الذي تم بناؤه بتوجيهات من السلطات الأوكرانية خلال عام 2014 وذلك رداً علي عودة القرم للسيادة الروسية.

الجيش الروسي يدمر السد الأوكراني الذي يمنع المياه عن القرم

وقام رئيس جمهورية القرم الروسية أمس بتفقد حالة المجري أمس الجمعة من حدود شبه الجزيرة حتي موقع الأحوتض المائية في منطقة كالاتشاك والسد الأسمنتي .

يذكر أن السد الأوكراني كان يمنع وصول المياه من نهر دنيبر الأاوكراني إلي شبه جزيرة القرم عبر قناة شمال القرم

وكان رئيس القرم سيرجي أكسيونوف قد أمر أمس الأول لجنة إدارة المياه بإعداد قناة شمال القرم لتلقي المياه من أوكرانيا.

وقال أكسيونوف بشأن حجب المياه من السد الأوكراني يبدو أننا لن نحتاج إلي محطات لتحلية المياه لقد أعطيت الأمر لإيغور فايل رئيس لجنة الدولة لإدارة المياه وإستصلاح الأراضي في جمهورية القرم من أجل إعداد قناة تقع شمال القرم من أجل أن تتلقي المياه.

الجدير بالذكر أن كييف كانت تؤمن سابقاً ما يصل إلي 85بالمائة من إحتياجات شبه جزيرة القرم من المياه العذبة وذلك عبر قناة شمال القرم القادمة من نهر دتيبر الأاوكراني إلا أن إمدادات المياه التي تتدفق من هذه القناة قد توقفت تماماً من جانبواحد بعد إعادة توحيد شبه جزيرة القرم وروسيا الإتحادية.