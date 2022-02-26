«كنت عايشة وحيدة.. وبابا بيهزقني».. تصريحات مؤثرة للراحلة جالا فهمي عن زيجاتها ووالدها

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انتقلت إلى الرفيق الأعلى الفنانة جالا فهمي عن عمر يناهز 59 عام، ومن المعلومات النادرة حول جالا أنها عملت كمذيعة قبل دخولها عالم التمثيل وقدم برنامجين وهم «حكايات راوية وفكري» والثاني «الحل هو الحبل»، وتعتبر حياتها الشخصية وعدد مرات زيجاتها شئ غير معروف للكثير.

دوت الخليج يرصد لكم عدد مرات زواج الراحلة جالا فهمي وبعض المعلومات عنها، وذلك خلال السطور القادمة.

عدد زيجات جالا فهمي

وما لا يعرفه الكثير أن الراحلة جالا فهمي تزوجت العديد من المرات، فكانت زيجة جالا الأولى من الموسيقار العالمي عمر خيرت والزيجة الثانية لها كانت من المخرج شريف شعبان، أما آخر زيجات الراحلة جالا فهمي كانت من المنتج عمرو حجازي الذي قام بإنتاج فيلمها الشهير «جالا جالا».

ومن الجدير بالذكر أن قد صرحت الراحلة جالا فهمي عن سبب فشل زيجاتها السابقة، وبررت ذلك بأن العمل في مهنة التمثيل ومواعيد التصوير والحياة الفنية الغير مستقرة هي السبب في فشل جميع زيجاتها السابقة.

وقد تحدثت جالا فهمي خلال أحد اللقاءات التلفزينية لها عن علاقتها بطليقها الفنان الموسيقار عمر خيرت وقالت جالا: عمر فنان غريب الأطوار منطوي وخجول وعلى طول مع نفسه ومقفول على نفسه عمر عايز العالم يدور في فلكه، وأنا معرفش أدور في فلك حد.

وأضافت جالا، قائلة: كنت طول الوقت حاسة إني لوحدي مفيش مشاركة.

والد جالا فهمي

وحلت الراحلة كضيفة في برنامج ماسبيرو زمان منذ سنين، وتحدثت خلال اللقاء عن علاقتها بوالدها، فقالت جالا: طبيعي ان الناس تقول إني دخلت واسطة عشان بابايا مخرج، بس كل اللي في الوسط الفني عارف أن بابا مالوش دعوة بشغلي، عشان والدي ممكن يشغلني في جميع أفلامه بس ميقدرش ينجحني.

وأردفت: أنا اللي نجحني الناس، وطبعًا بابا اللي اداني الفرصة الأولى وهو اللي قدمني في السينما وأول فيلم عملته كان إخراجه، وكانت المرة الأولى والأخيرة اللي نشتغل فيها سوا، وبابا كان عايزني انجح بعيد عنه، وبابا كان بيهزأني في الشغل معاه وهو عصبي ودقيق، وكان بيقول للناس انتوا فاكرينها بنتي؟ انا امشيها واجيب غيرها، بس هو حريص عليا وحريص على شغله.