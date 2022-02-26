/681849/مصرع-شاب-على-يد-صديقه-بسبب-خلافات-مالية-بالغربية

تكثف قوات الأمن جهودها لضبط مرتكب واقعة مقتل شاب فى العقد الثانى من العمر، على يد صديقه بسبب خلافات مالية، وكان اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية قد تلقى إخطاراً يفيد مصرع شاب على يد صديقه بإحدى القرى التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، وعلى الفور تحركت قوات الأمن برفقة رجال الاسعاف لموقع البلاغ لنقل الجثمان وإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وملابساتها.

وروى شهود عيان أنه قد نشبت مشاجرة بين شابين بسبب وجود خلافات مالية، قام أحدهما بالتعدى على الأخر مستخدماً أله حادة، مؤكدين أنهم قام بمهاجمة بعض المتواجدين حتى تمكن من الهرب، وتكثف قوات الأمن جهودها لضبط مرتكب الواقعة، وذلك بعد أن تم تشكيل فرق للبحث للوصول إلى الجانى، فيما قامت قوات الأمن أيضاً باخطار النيابة العامة لإجراء التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

مصرع طفل بالغربية

و على صعيد أخر، لقى طفل مصرعه متأثرا بإصابته إثر سقوطه من الطابق الرابع بقرية ميت عساس التابعة لدائرة مركز سمنود، وكان اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية قد تلقى، اخطارا من مأمور قسم مركز سمنود، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمصرع الطفل محمد على يبلغ من العمر ٤ سنوات إثر سقوطه من بلكونة منزله بالطابق الرابع.

وانتقلت قوة من مباحث قسم مركز سمنود، الى مكان الحادث، وتبين من خلال سؤال أسرة الطفل أنه كان يلهو داخل بلكونة المنزل، ووقف على السور ما أدى إلى أختلال توازنه وسقط على الارض، أسفر عن أصابته بنزيف داخلى وكسور، ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال، ولا توجد شبهة جنائية، وتم نقل الجثة الى مستشفى سمنود العام لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، ثم أستخراج تصريح بدفنها، وتحرر محضر بالواقعة، لاخطار النيابة العامة واستكمال التحقيقات.

محافظ الغربية يتابع استرداد أملاك الدولة

وفى سياق أخر، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إلى وجود تنسيق وتعاون بين قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومجالس المدن والمراكز والأحياء لتحقيق المستهدف من الموجة 19 ، مشيراً إلى إن ما تم إزالته خلال المرحلة الثانية من الموجة 19 وصل إلى 270 مبنى مخالف و60 حالة تعد على الأراضي الزراعية.

وأشار " رحمى" إلى أنه يتم حاليا منع وإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التعديات على الأراضي الزراعية، والمتابعة المستمرة لتقارير منظومة رصد المتغيرات المكانية، لرصد أي تحديات وتغير على الأراضي الزراعية.