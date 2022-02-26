/681847/برئاسة-السجيني-محلية-النواب-تزور-محافظات-المنيا-واسيوط-وبني-سويف غدا

تقوم لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة باجراء زيارات ميدانية بدءا من الغد الأحد الموافق 27 فبراير ، وحتى الثلاثاء الموافق واحد مارس، وذلك لمحافظات اسيوط والمنيا وبني سويف.

دوت الخليج وفيما يلي نعرض برنامج الزيارات كل محافظة على حدى: الأحد والمقرر فيه زيارة محافظة بنس سويف: - وصـول واستقبال بمكتب السيد المحافظ بديوان عام المحلة كورنيش النيل مدينة بني سويف - عرض presentation عن مجهودات و انجازات المحافظة نقاش مفتـوح بالقاعـة الكبرى بديوان عــــــام المحفظـة - تفقـد وحـدة المتغيرات المكاتبة بديوان عام المحافظة - تفقـد المركز التكنولوجي بديـــوان عـام المحافظـة - زيارة الكورنيش السفلي ( ممشى بني سويف السياحي ) - زيارة مخـر الســيل بقرية ستـورمـرکـز بنـي سـويـف زيارة توسعات محطة الصرف الصحي بقرية ترمنت الشرقية زيارة النصب التذكاري بحديقة الشلال بمدينة بني سـوريـف - تفقد موقـع الموقف الجديد أسفل محور علي منصور ( في طريق العودة) - وصـول بنادي الادارة المحلية شارع كورنيش الـيـل (استراحة ضيافة) - تفقد مشروعات حياة كريمة بقرية الحمام بمركز ناصر (مجمع خدمات مواطنين - مجمع زراعي - وحدة صحية ) الاثنين والمقرر فيه زيارة محافظة بني سويف: - استقبال السيد المحافظ للسادة أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بمكتب سيادته بديوان عام المحافظة - عرض فيلم عن المشروعات القومية بالمحافظة تفقد مركز المعلومات بديوان عام المحافظة - تفقد وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة -محطة مياه الشرب المرشحة التشيكي -تفقد كورنيش النيل أمام المحطة التشيكي -تفقد مشروعات حياة كريمة بمركز ساحل سليم -تفقد إنشاء مجمع الخدمات بقرية الشامية 90% -تفقد إنشاء المجمع الزراعي بقرية الشامية 65.% تفقد انشاء كوبري الجمالية بقرية العقادرة 90% -تفقد محطة مياه صرف صحي الحبايشة بمركر ساحل سليم -تفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بعرب العوامر تعقد إنشاء كوبري منقباد العلوي على السكة الحديدية -تفقد مصنع السماد العضوي بمنقباد -تفقد وحدات الاسكان بمدينة ناصر الجديدة الثلاثاء والمقرر فيه زيارة محافظة أسيوط - استقبال بديوان علم المحافظة وعرض تقديمي لمشروعات المحافظة -تفقد المركز المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة -مشروع تطوير عواصم المحافظات ( ۷۸ ) عمارة بمدينة المنيا -تفقد أعمال الرصف بطريق مصر أسوان الزراعي حتى مدخل ماقوسة بطول ٢٥ کم -تفقد عدد من المصانع ( الجيزة للملابس /مصنع فيكتور /مصنع تجفيف البصل / المطحن / مصنع التغذية المدرسية / تفقد ، مجمع المتوسطة ( 68 ) وحدة) الصناعات -محطة معالجة الصرف الصحي بالمنيا الجديدة -زيارة مشروع جنة ( ٥٢٨ ) وحدة ، مشروع ( 85) وحدة سكنية للاسكان الاجتماعي بالمنيا الجديدة -تفقد أعمال الرصف بطريق سواده / راوية سلطان بطول ۵ ۲ کم بعرض 9 م -زيارة مصنع تدوير المخلفات الصلبة بقرية توته الجيل بمركز ملوي -جلسة تشاور و مداقشه و تناول وجبة الغداء بلدة القوات المسلحة

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