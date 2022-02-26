/681866/وزيرة-الهجرة-تكشف-آخر-تطورات-الطلاب-المصريين-المتواجدين-بأوكرانيا

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن عدد الجالية المصرية بأوكرانيا 6 آلاف مصرى موجودين فى 21 مدينة أوكرانية ويبلغ عدد الطلاب أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحكاية" الذى يذاع على قناة "Mbc مصر ".

وأضافت مكرم: تم التواصل مع الطلاب للاطمئنان عليهم، جميع الطلاب بخير ولا توجد أى إصابات أو مفقودين منهم.

وزيرة الهجرة تكشف آخر تطورات الطلاب المصريين المتواجدين بأوكرانيا

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن هناك تعاون بين الوزارة وأجهزة الدولة لترقب الأوضاع، مضيفة: السفارة المصرية فى أوكرانيا تصدر بشكل مستمر الإجراءات التى يجب الالترام بها من جانب الطلبة كالالتزام بالتواجد فى المنازل.

وأكدت مكرم، أن السفارة المصرية فى بولندا وضعت أرقام تليفون الطوارئ للاتصال بها فى حالة وجود أى مشاكل، مشيرة إلي انه عند انتقال الطلاب إلى بولندا سيكون هناك تكدس على الحدود قائلة :" لابد أن يضعوا فى اعتبارهم تكدس الحدود لأن الأمر لا يقتصر علي المصريين الذين ينتقلون لبولندا فحسب، فهناك جنسيات آخرى وأوكرانيين ينتقلون لها. وتابعت وزيرة الهجرة: بولندا لغت ال بي سي ار عند الدخول وأعطت مراكز إيواء لهم لحين سفرهم إلى دولتهم , مشيرة إلى أن المجال الجوى مفتوح إلى مصر ويمكن للطلاب استقلال الطائرة والنزول لمصر وفقا لمواعيدهم.

وأردفت أن السفارة المصرية فى رومانيا أيضا وضعت أرقام تليفون الطوارئ , مشيرة إلى أن الوضع فى رومانيا يختلف عن بولندا فى عمل ال بي سر ار، مشددة على ضرورة تبليغ السفارة فى كييف عند السفر إلى أى دولة آخرى .

ووجهت مكرم، عدة نصائح للطلاب أهمها عدم القيام بأى خطوات تعرض سلامتهم للخطر خاصة الموجودين فى الشرق والجنوب والوسط لأن أوكرانيا مترامية الأطراف، ومسار الطرق وانقطاع المواصلات قد يعرضهم للخطر, مضيفة: لاتوجد أى تعليمات مرتبطة بانتقال الطلبة الموجودين فى الإقليمين المعلن انفصالهم عن أوكرانيا إلى روسيا، مؤكدة على عمل الجلسات الأونلاين بشكل مستمر لإخبارهم بالتطورات.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن هناك تنسيق بين وزارة الهجرة والتعليم العالى لمعادلة الطلاب، مطالبا الطلاب بأن يوافوا باسم الجامعات التي يدرسون بها، قائلة:"خلينى أكون اكثر صراحة مجاميع طب أوكرانيا مجاميعها أقل بكتير من جامعة القاهرة وعين شمس فعلشان يرجع من أوكرانيا للقاهرة فى مشكلة ".

واستكملت مكرم: هناك جامعات فى أوكرانيا أعلنت نظام الأونلاين للطلاب، لافتة أنه هناك دراسة لوجود اتوبيسات مؤمنة لنقل الطلاب إلى الحدود .