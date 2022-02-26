لدعم الموسم السياحي.. شرم الشيخ تحتضن مسابقة الطهي الكبري بحضور ممثلي الفنادق...

انطلقت علي هامش المعرض الدولي الرابع والاربعون للتجهيزات الفندقية والمنشآت السياحية بالفتره من 21 إلي 23 فبراير الجاري، بمدينه شرم الشيخ مسابقة الطهي الكبري، والتي توقفت عامين بسبب جائحه فيروس كورونا، حيث شهدت المسابقة تنافسا قوياً في مسابقه الطهي الكبري التي أقيمت في الفتره من 21 إلي 23 فبراير الجاري، حيث شارك في النسخه الرابعه والأربعون من المعرض 33 شركه عالمية قدمت منتجات صناعية واحتياجات المطابخ والمنتجات الغذائية وكافة احتياجات الفنادق من الاثات والمفروشات ومنتجات الرفاهية وصناعة المنسوجات والمشروبات والحلويات والطبخ، حيث تستهدف المسابقه دعم الموسم السياحي بشرم الشيخ.

وكشف من جانبه الشيف ايهاب الدالي رئيس لجنة التحكيم، أن النسخه الحالية من مسابقة الطهي برعاية. "دريم مشرق"، برئاسه يوسف ربيع شهدت تنافسيه كبري من شيفات فنادق شرم الشيخ، في صناعة المخبوزات والبريستا والاطباق الرئيسه والباستا، مشيرا إلي أن لجنة التحكيم تكونت من 8 شيفات من كبار الطهاة في شرم الشيخ ، حيث ضمت سيد دكروني، وصبحي عويس وأيمن الصاوي، ومحمود شعبان ومحمد مصطفى ومحمد صلاح محرم وباجي حسن، ومحمود جمعة وجمال إسماعيل، حيث تم إختيار الفائزين في المسابقه، والتي حضرها رؤساء الفنادق والشركات الكبري والراعية للمسابقة، مضيفاً، "مستوي الطهاة المصريين مشرف ومطمئن للغايه، خاصة أن الطعام يعتبر أحد أهم عوامل جذب السياحه المحلية والعالمية".

من ناحيه آخري، قال الشيف محمود شعبان مستشار الطهي ومدرس فنون الطهي الفندقي بكلية السياحه والفنادق بجامعه الإسكندرية، أن المسابقة ساهمت في إظهار الإبداع والابتكار لدي الطهاة والشيفات بفنادق شرم الشيخ، واكدت علي نظريات الطهي البيئي المستوحاة من بيئه جنوب سيناء ومصر، وإمكانية إفراز اطباق عالميه قادرة علي المنافسه عالميا وجذب السياحه، مع توفير ميزة تبادل الخبرات بين الطهاه الأجانب والمصريين العاملين بفنادق شرم الشيخ المصرية والعالمية وتحقيق التناغم والتفاعل بينهم.

من ناحية أخري، فاز بالميدالية الذهبية الطبق الرئيسي الشيفات خالد عبد الله، وعبد العزيز عثمان وجمعة نادي وعبد الغني عادل، ومحمد نصر، فيما فاز بالميدالية الفضية أسامه عبد الله وأشرف عيد ومسعد عبد الموجود ومحمد ممدوح وإبراهيم سعودي، وفاز بالميدالية البرونزية عبد الفتاح عبد الجليل وحمزة السيد، وسيد شبل وبرهان فايز ومحمد إبراهيم، فيما فاز خالد عبد الله بالميدالية الذهبية في طبق افضل مكرونه.

وفاز بالميدالية الذهبية في أفضل طبق حلويات كل من محمد سيف الدين، ونسرين فراج، وعبد المنعم رجب وإبراهيم الكناني، وفاز بالفضية حارس مصطفي وإبراهيم الهامي، وهاني السيد وامير عبد العزيز ومحمد عبد العزيز، فيما فاز بالبرونزية ياقوت علي وياسين فراج، وحسن السيد، وفايز صلاح، فيما فاز بالميدالية الذهبية في فن المطبخ البارد الطوخي محمود ومحمود وحيد ومحمد الورداني، ، وفاز بالفضية عصام طلعت وعبد الرزاق محمد، ومصطفي عبد الله ، وفاز بالبرونزية سيد عبد العزيز ومحمد صفوت ومحمد عبد الحافظ، جدير بالذكر أن عوده المعارض جاءت بعد توقف عامين.