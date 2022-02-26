وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة يجتمع بخريجى البرنامج الرئاسى

جدة - نرمين السيد - اجتمع وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بخريجى البرنامج الرئاسى التنفيذيين من مختلف إدارات وقطاعات وزارة الصحة، وذلك اليوم السبت، بمقر ديوان عام وزارة الصحة.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع يهدف إلى بحث سبل تحقيق أقصى استفادة من خبرات الخريجين التى أثقلها البرنامج الرئاسى، مشيرا إلى أن الوزير استهل الاجتماع بتقديم الشكر للشباب الخريجين لحرصهم المستمر على تطوير قدراتهم من خلال تلقى التدريبات المستمرة فى مختلف المجالات، بما يخدم القطاعات المختلفة بالوزارة، والذى ينعكس بدوره على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصرى فى كافة المجالات الصحية.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير استمع خلال الاجتماع إلى شرح مفصل من الحضور حول طبيعة عمل كل منهم والتدريبات التى تلقوها خلال مسيرتهم المهنية، كما تابع توزيعهم على قطاعات وإدارات الوزارة بعد تخرجهم من البرنامج الرئاسى، مؤكدا توظيفهم فى مختلف الإدارات والقطاعات بما يتناسب مع خبراتهم لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك الخبرات بما يخدم احتياجات الوزارة.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير أكد أن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب يعمل على تخريج كوادر قادرة على تحمل المسؤوليات السياسية والمجتمعية والإدارية، فضلا عن قدراتهم على تطوير العمل بالإدارات والقطاعات المختلفة، لافتا إلى أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بتدريب العاملين بها فى كافة المجالات لإثقال خبراتهم، من خلال البرامج التدريبية المختلفة.

ومن جانبهم، وجه خريجو البرنامج الرئاسى الشكر للوزير لدعمه الدائم لهم وحرصه على تطوير وثقل وتنمية مهاراتهم من خلال التدريبات المختلفة، وحثهم على الالتحاق بالبرنامج الرئاسى، مؤكدين حرصهم على تقديم أقصى استفادة ممكنة للوزارة لتطويرها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوزارة.