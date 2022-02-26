عاجل- معهد الفلك : غرة شعبان الجمعة 4 مارس المقبل.. وعدته 29 يوما

وقال القاضى، فى تصريح له اليوم السبت، إن هلال شهر شعبان سيولد فى تمام الساعة السابعة والدقيقة 35 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأربعاء 29 من رجب الحالى الموافق 2 مارس المقبل (يوم الرؤية).
وأضاف أنه ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) فى مدينة القاهرة وكذلك فى العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعدا داكار، نواكشوط، مراكش، فاس، لاجوس، والجزائر.
وأوضح أن القمر (فى طور الهلال القديم) يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) فى مكة المكرمة بـ 10 دقائق، وفى القاهرة بـ 12 دقيقة، وفى محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (9 – 13 دقيقة)، وفى العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (2 - 20 دقيقة).
ولفت إلى أنه فى داكار بالسنغال فإن القمر سيغرب بعد غروب شمس ذلك اليوم بدقيقتين، وفى نواكشوط بموريتانيا فإن القمر يغرب بعد غروب شمس ذلك اليوم بدقيقة واحدة وبذلك يكون يوم الخميس 3 مارس المقبل هو المتمم لشهـر رجب الحالى.
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