الطيب: الحرب لن تجلب للعالم إلا الدمار والكراهية

جدة - نرمين السيد - وأوضح الطيب فى تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "هذه الحروب لن تجلب لعالمنا سوى مزيد من الدمار والكراهية، ولا يمكن تسوية النزاعات إلا بالحوار".

وتابع: "أدعو روسيا وأوكرانيا إلى الاحتكام لصوت العقل، وأطالب قادة العالم والمؤسسات الدولية بدعم الحلول السلمية لإنهاء النزاع بين الجارتين".