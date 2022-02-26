محلل سياسي لبناني لـ دوت الخليج: لبنان تعيش مرحلة من إنعدام الوزن بسبب ترسيم الحدود والتفكك الحكومي

/681857/محلل-سياسي-لبناني-لـ-تحيا-مصر-لبنان-تعيش-مرحلة-من-إنعدام-الوزن-بسبب-ترسيم-الحدود-والتفكك-الحكومي

قال المحلل السياسي اللبناني محمد سعيد الرز بأن الحكومة اللبنانية تعيش في المرحلة الحالية حالة من انعدام وزن وذلك لثلاثة أسباب أولها الخلاف حول خط ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الاسرائيلي ما بين نقطة 29 ونقطة 23 التي وافق عليها رئيس الجمهورية مع انها تحرم لبنان 1430 كيلومترا مربعا.

دوت الخليج

وتابع المحلل اللبناني محمد سعيد في تصريحات خاصة لـ" دوت الخليج"، أن ثاني الأسباب هو إنفراد وزير الخارجية عبد الله بو حبيب بإصداربيان يندد بما أسماه العدوان الروسي على أوكرانيا وهو الذي تبرأ منه رئيس الجمهورية وكذلك رئيس مجلس النواب وعبر عن تفكك في الصف الحكومي لافتاً الي أن السبب الثالث فقد تمثل في عودة جبران باسيل للمطالبة بتغيير اتفاق الطائف من خلال البرنامج الذي طرحه أمس كوثيقة للانتخابات النيابية المقبلة رغم أن أبرز بند في الورقة الكويتية الخليجية هو الدعوة لتطبيق اتفاق الطائف كاملا كشرط لمساعدة لبنان .

محلل سياسي لبناني: لبنان تعيش مرحلة من إنعدام الوزن بسبب ترسيم الحدود والتفكك الحكومي

وأوضح المحلل السياسي اللبناني، بأن هذه الحالة السياسية في لبنان دخلت عليها بقوة تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وإنعكاساتها الاقتصادية التي قد تؤدي إلى وقف إمداد لبنان بالقمح وبعض المواد الحياتية الأخرى، ما دفع الرئيس نجيب ميقاتي إلى إعادة تأكيد إرتباط لبنان بمحيطه العربي ودعوة العرب لمساعدة لبنان في هذه الظروف الحرجة خاصة.

ولفت محمد سعيد، إلي أنه بعدما تجددت الدعوات ، سواء من حزب الله او جبران باسيل ، لإبعاد الساحة اللبنانية عن الساحة العربية خدمة لأجندات إقليمية وطموحات حزبية فئوية، مما استدعى تحرك الرئيس ميقاتي لإعادة تصويب التوجه الرسمي اللبناني نحو أشقائه العرب وهذا يستلزم أيضا الإسراع بتشكيل اللجنة اللبنانية للحوار مع الدول العربية حول ما تضمنته الورقة الكويتية وتحديدا لجهة تطبيق القرارات الدولية بخصوص لبنان ، وكان وزراء الخارجية العرب الذين اجتمعوا أخيرا في الكويت تبنوا إجراء هذا الحوار غير ان الجانب اللبناني تمهل حتى الآن في الشروع به .

الجدير بالذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد أعلن اليوم بأن لبنان كان وسيبقي جزءاً من العالم العربي وهو يعيش اليوم أزمة غير مسبوقة علي كل المستويات لافتا إلي أن الحكومة تحاول حلها بكل الإمكانات المتاحة قائلا" ونتكل علي الله" داعياً في كلمة له بأننا ننتظر من أشقاؤنا العرب تفهم وضعنا والوقوف إلي جانبنا لنجنب لبنان الأخطار ومساعدتنا علي تحمل الأعباء التي فاقت قدرتنا.