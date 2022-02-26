/681853/بدء-توافد-جماهير-الأهلي-بستاد-القاهرة-قبل-مواجهة-صن-داونز-صور

بدأت الجماهير في التوافد إلى ستاد القاهرة، لحضور مباراة الأهلي أمام صن داونز، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأت جماهير النادي الأهلي في الدخول لملعب المباراة، قبل بداية اللقاء بسعتين ونصف.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره، بعدما تعادل في اللقاء الأخير أمام الهلال بملعب الجوهرة الزرقاء في السودان.

ويرتدي النادي الأهلي الزي الأساسي له القميص الأحمر والشورت الأبيض، في المقابل يرتدي صن داونز قميصه الأساسي الأصفر.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر. القنوات الناقلة ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وصن دوانز عبر قناتي تايم سبورت الأرضية، و beIN Sports 4 HD. تشكيل الأهلي المتوقع ضد صن داونز في حراسة المرمي: محمد الشناوي في خط الدفاع: علي معلول – محمد هاني – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم في خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – أفشة. في خط الهجوم: أحمد عبد القادر – محمد شريف – بيرسي تاو.

موقف الأهلي في المجموعة

يذكر أن الأهلي قد تعادل بدون أهداف مع الهلال السوداني في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.‎

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره، بعدما تعادل اللقاء الماضي أمام الهلال السوداني وتأجيل أول جولة بسبب المشاركة في كاس العالم.

ويحتل الاهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة من لقاء وحيد، بينما يأتي صن داونز في الصدارة بأربعة نقاط.

الترجي والنجم الساحلي يتعادلان بدون أهداف في دوري أبطال أفريقيا

انتهت مباراة الترجي أمام النجم الساحلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، على ملعب "الأولمبي حمادي العقربي"، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.