/681851/مشاركة-متميزة-لأبناء-بورسعيد-فى-معرض-ديارنا-بالقاهرة

شارك ابناء محافظة بورسعيد بـ «معرض ديارنا» للحرف اليدوية في دورته الـ 72، تحت شعار «مصر بتتكلم حرفيّ في مول كايرو فيستيفال بالقاهرة الجديدة»، وفق التوجيهات القيادة السياسية بزيادة عدد معارض ديارنا وتشجيعا للحرف اليدوية.

وقالت سماح عزيز، صاحبة مبادرة " بايدينا مصر اقوى " ببورسعيد ، أن ابناء بورسعيد شاركوا بعدد من المتتجات اليدوية التي أنتجتها سيدات محافظة بورسعيد شملت مشغولات خرز لعدد من العارضات، لافتةً إلى نجاح الجناح الخاص بأبناء محافظة بورسعيد لتقديمهن لبعض المشغولات التى تعبر عن التراث البورسعيدي.

كما وجه ابناء بورسعيد الشكر للقيادة السياسية ووزيرة التضامن الاجتماعى لدعم الدائم للحرف اليدوية و الصناعات الصغيرة، ومتناهية الصغر لتسهم فى التمكين الاقتصادي للأسر بهدف تحسين مستوى المعيشة، وتحريك الاقتصاد المحلي من خلال فتح أسواق جديدة بمنتجات متنوعة من خامات بيئية بأسعار مخفضة.

معرض ديارنا

يذكر ان معرض ديارنا، أن المعرض يفتح أبوابه أمام الجمهور من 10 صباحًا لـ10 مساءً، وسط مجموعة من الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تعمل عدم انتقال العدوى بين المترددين على المعرض في ظل استمرار جائحة كورونا.

سلم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، أول دفعة من مبادرة السيد رئيس الجمهورية لإحلال وتجديد السيارات المتقادمة والتي مر عليها أكثر من عشرين عاما بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي وذلك بعدد 24 سيارة جديدة للمواطنين، وذلك خلال احتفالية بديوان عام محافظة بورسعيد وبحضور عدد من المواطنين أصحاب السيارات واسرهم .

وأشاراللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلى أن مبادرة الرئيس لتحويل السيارات المتقادمة التي مر عليها أكثر من 20 عامًا لتعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين، تأتي في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على البيئة، والتي تتماشى مع الأعمال التنموية على كافة الأصعدة، موضحًا أنه جاري الانتهاء من إنشاء صالة مخصصة لتخريد السيارات بحي المناخ، لكافة السيارات.

وقام “الغضبان” اليوم بتسليم 24 سيارة جديدة من أصل 160 سيارة تم تخريدها. ووجه محافظ بورسعيد الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تنفيذ المبادرة في محافظة بورسعيد كأول المحافظات، مؤكدا ان المبادرة وفرت لكل من لديه سيارة قديمة يعاني منها سيارة جديدة حديثة تعمل بالغاز الطبيعي. وناشد محافظ بورسعيد المواطنين بسرعة التقديم للمبادرة لاستبدال سياراتهم المتقادمة بأخرى حديثة، والتي تعتبر أحد الهدايا التي قدمها السيد الرئيس لأبناء بورسعيد.