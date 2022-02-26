/681845/معين-الشعباني-الفوز-على-مازيمبي-أعطانا-ثقة-كبيرة

تحدث معين الشعباني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالمصري البورسعيدي، عن مواجهة فريقه أمام أوتوهو الكزنغولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال معين الشعباني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نطمح في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوتوهو، والفوز على مازيمبي أعطانا دفعة كبيرة".

وأضاف: "نؤكد على احترامنا الشديد للفريق الذي نقابله، وهم ظهروا بمستوى جيد خلال لقائتهم السابقة، ضد مازيمبي والقطن، وغاب عنهم التوفيق حينها".

وزاد: "أكدت على اللاعبين وطالبتهم، بغلق صفحة مازيمبي ونسيان تلك المباراة، من أجل التركيز في المباريات القادمة".

وأختتم قائلاً: "نحن نركز بشكل كبير على كل مباراة ونعطيها حقها، من أجل السعي للخروج بأفضل نتيجة إيجابية ".

قائمة المصري لمواجهة أوتوهو

أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته، أحمد شديد، إسلام صلاح، أحمد شوشة، عمرو موسى، ياسر حامد، هيثم لعيوني،كريم علاء، فريد شوقي، حجاج عويس، إيزى إيميكا، حسن علي، محمد جريندو، محمد عنتر، الياس الجلاصي، أحمد حمودي، أسامة الجزار، أوستين أموتو، حسين رجب، عمرو مرعي.

في لقاء مثير التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة المصري البورسعيدي وإيسترن كومباني

انتهت أحداث المباراة بين المصري البورسعيدي وايسترن كومباني، بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لمثلهم، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

تقدم المصري البورسعيدي بالهدف الأول في المباراة في الدقيقة التاسعة عشر، عن طريق أوستن أموتو، من خلال ركلة حرة لصالح فريق المصري بالقرب من منطقة جزاء إيسترن كومباني جهة اليمين نفذها حجاج عويس عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء مهدها أحمد علاء من يسار منطقة الجزاء بالرأس بشكل رائع إلى أوستين أموتو فسدد كرة قوية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت أعلى يسار المرمى.

المصري يقسو على مازيمبي بثنائية نظيفة بالكونفدرالية

انتهت أحداث مباراة المصري البورسعيدي ومازيمبي الكونجولي، بهدفين دون رد لصالح الفريق المصري، في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

بهذا الفوز يرتفع رصيد المصري للنقطة الرابعة، في المجموع الثالثة، ويتصدر الترتيب، على حساب مازيمبي وصيف المجموعة بثلاثة أهداف.

أهداف المصري البورسعيدي في المباراة

سجل ياسر حامد الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الستين من عمر اللقاء من خلال كرة عرضية من إلياس جيلاصي من الطرف الأيسر قابلها الفلسطيني ياسر حمد بتسديدة رائعة داخل الشباك.