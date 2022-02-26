/681842/بعد-انفاصلها-عن-محمد-رشاد-هكذا-كشفت-مي-حلمي-خطبتها

مر شهور على انفصال الإعلامية مي حلمي عن الفنان الشهير محمد رشاد، ومن هذا الوقت تواصل مي حلمي إثارة الجدل بالحديث عن شخص مجهول من المقرر أن يكون شريك حياتها في المستقبل.

دوت الخليجيرصد خطوبة مي حلمي من شاب مجهول

وأعلنت مي حلمي منذ ساعات قليلة خطبتها بشكل رسمي، دون الكشف عن هوية خطيبها أو صور تثبت حديثها، فعندما سألتها أحد المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، عن أكثر شيء يجلعها سعيدة، أجاب مي حلمي: «لما خطيبي بيفسحني على يخت بس بقاله شهرين ماودانيش بيقول الجو تلج».

محمد رشاد يثير الجدل بنبأ ارتباطه

على نفس السياق، يثير الفنان محمد رشاد الجدل حول ارتباطه بغادة فتحي أحد أعضاء اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب السياسين، وبدأ الجمهور في البحث عنها وتشببيها بطليقته السابقة مي حلمي، مما أثار غضب الاولى وجعلها تصرح بأنه لا يوجد شبه بينها وبين حلمي.

ولكن محمد رشاد لم يؤكد أو ينفي هذه الأنباء حتى الآن، واكتفى بالاعلان عن ارتباطه، مؤكدا أن الخطوبة خلال الفترة القليلة المقبلة.

معلومات عن محمد رشاد

الجدير بالذكر أن محمد رشاد مطرب مصري، من مواليد 16 أكتوبر 1987 اشتهر باتقانه الغناء باللون الشعبي المصري إلى جانب الالوان الغنائيه الاخرى وكان قد شارك في برنامج اراب ايدل بنسخته الثالثه ولكن غادر البرنامج قبل خطوة واحدة من نيله اللقب.

أصدر محمد رشاد العديد من الأغاني الفردية، وشارك في عام 2015 في كليب (فاعل خير) خلال شهر رمضان والذي شارك فيه الغناء مع منيب باند وأخرون.

وولد محمد رشاد في مدينه طنطا محافظة الغربية وعاش طفولته في قريه محله مرحوم، والده السيد سعيد رشاد كان يعمل في محل عطاره، ولديه اختين تصغرانه عمرا وكان لديه اخ ولد ولكنه توفي صغيرا، نشأ محمد رشاد في بيئه دينيه حيث أنه منذ بدأ تعلم الكلام قامت والدته بتحفيظه القرآن، وتولدت بداخله حب للآيات الكريمة، وأيضا الأناشيد الدينية وخاصة أغانى فيلم الشيماء حينما وصل عمره إلى 6 سنوات، بدأ سماع بعض المطربين مثل عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب، وأيضا أحمد عدوية.