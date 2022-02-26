/681841/ولا-فارقة-معايا-الناس-تراك-متخافيش-ياما-لـ-علي-لوكا-يتصدر-التريند

حقق تراك «متخافيش ياما» لمغني الراب علي لوكا 7 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات القصيرة «يوتيوب» ونال إعجاب فئة كبيرة من الشباب، كما تم إستخدام التراك عبر تطبيق Tiktok ويعد الآن أشهر الأغاني المستخدمة على تيك توك وجميع التطبيقات.

دوت الخليج يرصد لكم تحقيق تراك «متخافيش ياما» 7 مليون مشاهدة وذلك خلال السطور القادمة.

متخافيش ياما يحقق 7 مليون مشاهدة

أصدر مغني الراب وكاتب الأغاني علي لوكا تراك «متخافيش ياما» منذ 3 شهور، ولكن حظى التراك بشعبية واسعة خلال هذه الفترة الصغيرة لتقفز مشاهداته من أقل من مليون إلى 7 مليون مشاهدة، خاصةً شهرة هذا التراك على تطبيق tiktok وجميع التطبيقات التي بها خاصية الفيديو والصوت معًا، ونال إعجاب جميع الفئات العمرية، ليُحدث علي لوكا طفرة بهذا التراك الذي حقق نجاح باهر بعد فترة من إصداره.

كلمات تراك متخافيش ياما

وكاتب كلمات هذا التراك هو علي لوكا، نظرًا لأن مغني الراب يقوموا بالكتابة لأنفسهم، وكلمات التراك كالآتي: متخافيش ياما على ايه شايله هم الدنيا ليه ربك دايماً بيراضى بكره تشوفى ابنك راح فين متخافيش ياما على ايه شايله هم الدنيا ليه ربك دايماً بيراضى بكره تشوفى ابنك راح فين

ولا فارقة معايا الناس مين سالك مين بصاص مين راضى و مين اتغاط انا بغلى و هما رخاص رايح فاضى و جاى بكاس جايب دهب و جايب ماس اللى جاى بالمللى اتقاس هم ايه بالرجل اتداس كله جاى على ظبط الظبط زى ما انا حاسب بظبط ياما عيشنا كتير فى الضغط بكره نملى شاشات العرض ولا عمرى انسى الماضى زى ما انا كده عالعادى سامحونى بس لو مش فاضى مش شايف غير بكره قصادى

النهارده لو صعب بكره هنساه بنودع الهم بنودع الاحزان لو فرحى ده قيراط بكره فدان النهارده كان ورد بكره بستان بكره تحتاجينى بس مش هتطولينى شيبى مهما تشبى برضوا لا مش هتطولينى كنتيس فى ضيقتى جنبى ولا كنتى بتحبينى مش شايفك جنبى فى الطياره ولا فى لامبورجينى كله جاى اسف دلوقتى انا احلويت كله جاى خايف اكون انا ما نسيت سامحنى ياما مش هسامح اى حد ضيق متجيش عشان مفيش خلاص يا صاحبى قفلتا الدايره مستغرب ليه دلوقتى ما انا بظبط عملت زيك تعملش طيب الشخصيه دى عليك مش لايقه