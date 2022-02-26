/681826/برقيتان-للتهنئة-من-المستشار-الدكتور-حنفي-جبالي--الأولي-للرئيس-السيسي-بمناسبة-ذكرى-الإسراء-والمعراج-والثانية-لرئيس-مجلس-الأمة-الكويتى-بمناسبة-العيد-الوطني-للكويت

أرسل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، صباح اليوم السبت، برقيتان للتهنئة، وتضمنت البرقية الأولي تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة “ الإسراء والمعراج” المباركة، والثانية تضمنت تهنئة إلى مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الوطني وعيد تحرير دولة الكويت الشقيقة.

ويتعرض موقع دوت الخليج أهم ما جاء داخل برقيات التهئة التي أرسله رئيس البرلمان اليوم داخل الدولة وخارجها

المستشار الدكتور حنفي جبالي

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بذكرى الإسراء والمعراج

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج ، تلك الذكرى المباركة التى عرج فيها نبى المحبة والسلام والتسامح محمد بن عبدالله -صلى الله عليه وسلم- إلى السماوات العلى، حتى سدرة المنتهى.

جاء في نص برقية التهنئة: "يطيب لى أن أهديكم فخامة رئيس الجمهورية باسمى وباسم أعضاء مجلس النواب، أسمى وأخلص التهانى بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج، التى يحتفى بها المسلمون فى شتى أنحاء المعمورة ."

وأضاف : " تلك الذكرى المباركة التى عرج فيها نبى المحبة والسلام والتسامح محمد بن عبدالله -صلى الله عليه وسلم- إلى السماوات العلى، حتى سدرة المنتهى، فرأى من آيات ربه الكبرى، تأكيداً لمسيرته العطرة فى إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى".

وأكد رئيس مجلس النواب أن تلك الذكرى العطرة تعمق فى نفوسنا الشعور بجلال ديننا السمح ونتوسم فيها معالم القدوة والمثُل، ونسأل الله العلى القدير أن يستقى شبابنا وأجيالنا القادمة من هذه الذكرى أفضل المثُل .

وأختتم المستشار الدكتور حنفى جبالي برقية التهنئة ، قائلاً : "حقيق بنا، ونحن نستقبل نسمات هذه الذكرى الدينية الجليلة أن نقر ونؤكد أن مصر المستقرة بفضل قيادتكم الحكيمة، هى فخرنا وشموخنا، وأن البناء لا يرتفع إلا بالاصطفاف على قلب رجل واحد، وبصفاء النفس وبتماسك الوحدة الوطنية التى تتوهج بالسماحة والبعد عن التعصب والشطط وتجديد الخطاب الدينى" .

حفظ الله مصر، ووقى شعبها، وأيدكم بنصر من عنده.

المستشار الدكتور حنفي جبالي يهنئ رئيس مجلس الأمة الكويتى بمناسبة العيد الوطني

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الوطني وعيد تحرير دولة الكويت الشقيقة.

جاء في نص البرقية: "فى الخامس والعشرين من فبراير تجتمع ذكرى عيد الاستقلال المجيد، مع ذكرى عيد التحرير لدولة الكويت الشقيقة، ذلك البلد الذى قيض الله له قيادة تتمتع بأخلاق الفرسان، يصلون ما أمر الله به أن يوصل."

وتابع رئيس مجلس النواب :"بهذه المناسبة يطيب لنا أن نتقدم لكم ولشعب الكويت الشقيق بخالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الجليلة، والتى انتزع فيها الشعب الكويتى الأبى استقلاله الوطنى ليقيم دولته الحديثة التى أصبحت محط أنظار العالم بما بلغته من نهضة ورفاهية ونمو، والتى لا تألو جهداً فى صناعة السلام العالمى، وفى توطيد علاقاتها بأشقائها العرب، وبناء الجسور التى تربطها بعالمها العربى، وتعزيز أطر العمل العربى المشترك".

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي إننا فى مصر نُثمن غالياً موقف الكويت الشقيق مؤازراً ومؤيداً لمصر.

واختتم رئيس مجلس النواب برقية التهنئة :" نكرر تهانينا القلبية لكم ولشعبكم العظيم وقيادته الحكيمة."