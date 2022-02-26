البحوث الإسلامية: متابعة يومية لأفراد البعثة الأزهرية فى أوكرانيا

وقال الأمين العام - فى بيان للمجمع، اليوم السبت - "هناك متابعة يومية من المجمع لأفراد البعثة بأوكرانيا للوقوف على احتياجاتهم"، مشيرا إلى أن بعثات الأزهر الشريف المتواجدة فى دول العالم تقوم بجهود متنوعة ما بين أنشطة دعوية وتعليمية لتحقيق رسالة الأزهر العالمية، ونشر منهجه الوسطى ومواجهة كل الأفكار المنحرفة والمتطرفة.
وأوضح أن قوام أفراد البعثة يبلغ نحو 798 فردا، متواجدين فى أكثر من 60 دولة حول العالم، ويتم اختيارهم بعناية من خلال عقد مسابقة سنوية لوعاظ الأزهر ومدرسى قطاع المعاهد الأزهرية.
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