سفر بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - غادرت بعثة عمرة شهر رجب التابعة للقوات المسلحة، إلى الأراضى المقدسة، لأداء مناسك العمرة، والتى تضم عدداً من القادة والضباط وضباط الصف والمتقاعدين والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأسرهم، وذلك وسط مشاعر إيمانية صادقة يملؤها الفرحة والرجاء فى إتمام المناسك والقبول من الله عز وجل.





وتنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المعتمرين، حرصت إدارة الشؤون المعنوية على الإعداد والتجهيز المتميز لبعثة العمرة بدءا من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية والرعاية الصحية، وذلك من أجل أداء الشعائر بكل سهولة ويسر. وعبر المعتمرون، عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من كافة أوجه الرعاية الاجتماعية لأبنائها، داعين الله عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

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