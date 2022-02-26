النائب حسام المندوه الحسيني في زيارة يشيد بتنظيم الجناح المصري فى «إكسبو دبي»: يعكس مكانتنا على كافة المستويات ويؤكد: مصر تنافس على المركز الأول«فيديو»

/681825/النائب-حسام-المندوه-الحسيني-في-زيارة-يشيد-بتنظيم-الجناح-المصري-فى-إكسبو-دبي-يعكس-مكانتنا-على-كافة-المستويات-ويؤكد-مصر-تنافس-على-المركز-الأولفيديو

تفقد النائب الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، معرض "إكسبو دبي"، حيث قام بجولة داخل الجناح المصري، مشيدا بالتنظيم الرائع من قبل مجموعة من الشباب المصري، والذي ساهم فى أن يخرج الجناح المصري بهذا الشكل الذي يليق بالجمهورية الجديدة.

دوت الخليج

النائب حسام المندوه يشيد بتنظيم معرض إكسبو دبي

وقال النائب الدكتور حسام المندوه، أن معرض “ إكسبو دبي” يعتبر معرضات عالميا، حيث يضم أكثر من 130 دولة على مستوى العالم، موجه الشكر للإمارات على قد رته فى تنظيم المعرض، لافتا إلى أن الجناح المصري مزج مصر الفرعونية بتاريخها الغني وعمرها الطويل الذي يسبق التاريخ، بحاضر تتغير فيه مصر بشكل ملحوظ ومستقبل ننتظره جميعا، لننافس أكبر دول العالم .

وأوضح الدكتور حسام المندوه، عضو مجلس النواب، أن طوابير الزوار على الراغبين فى مشاهدة الجناح المصري، تعد استكمالا للموكب الملكلي لنقل المومياوات الملكية، وافتتاح طريق الكباش بالأقصر، مثمنا المحتوي الفريد الذي يتميز به الجناح المصري فى إكسبو دبي، والذي يؤكد غنى الدولة المصرية بتاريخها على مر العصور، برموزها وسفرائها فى الرياضة والسياسة والعلم

ووجه النائب الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الشكر للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إضافة للشباب المصرييين المشاركين فى تنظيم الجناح ليظهر بهذا الشكل الفريد المتميز عن غيره من الاجنحة.

وقال النائب على هامش زيارته: شاهدت بنفسي انبهار العالم بالمشهد المصري المميز داخل معرض " إكسبو الإمارات"، استكمالًا للمشاهد المصرية المبهرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار حسام المندوه، إلى أنه أثناء جولته بين الأجنحة المختلفة للدول المشاركة داخل المعرض، فإن الجناح المصري بشهادة الجميع وبدون أي تحيز هو الأكثر تميزًا وإبهارا والدليل على ذلك منافسته على المركز الأول من بين ١٩١ جناح مشارك في المعرض من مختلف دول العالم.

وأشاد عضو مجلس النواب، بموقف الإمارتيين في دعمهم للجناح المصري، قائلا: سمعت بأذني خلال التجول في المعرض "دوت الخليج" من أشقاءنا الإماراتيين والعرب نتيجة الصورة المشرفة والمبهرة التي للجناح المصري.

حسام المندوه الحسيني: الجناح المصري في إكسبو يعكس مكانتنا على كافة المستويات

وأشار إلى أن مشهد الجناح المصري في إكسبو يجعل كل مصري يشعر بالفخر والسعادة على المكانة التي وصلت إليها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن الجناح المصري في "إكسبو الإمارات" يعكس ثقل ومكانة الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي ويبرز الحضارة المصرية وأهم سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ بجانب التركيز على المستقبل وأهم الفرص المتاحة أمام المستثمرين في كافة القطاعات.

ووصف حسام المندوه الحسيني، الجناح المصري الذي تبلغ مساحته ١٠٠٠ متر بأنه "صرحًا شامخًا" بالحضارة الفرعونية القديمة ومنصة مثالية لسرد قصة مصر، وتاريخها بكافة مراحلها من الماضي إلى الحاضر ومن ثم المستقبل والذي ظهر جليا من خلال تخصيص ١٤ منطقة داخل الجناح تستعرض كل منها مرحلة من مراحل الحضارة المصرية.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالصور والأفلام الترويجية للأماكن الأثرية والسياحية ومشروع المتحف الكبير، وهو ما أدى إلى وجود ١٠٢ فاعلية و٩ معارض متخصصة في مجالات الآثار والتعليم والاستثمار العقاري للجناح المصري طوال فترة المعرض، بإلاضافة إلى معرض تراثنا والفعاليات الترفيهية المتنوعة.