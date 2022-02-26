النائب حسام المندوه يشيد بتنظيم الجناح المصري فى« إكسبو دبي» ويؤكد: مصر تنافس على المركز الأول«فيديو»

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تفقد النائب الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، معرض "إكسبو دبي"، حيث قام بجولة داخل الجناح المصري، مشيدا بالتنظيم الرائع من قبل مجموعة من الشباب المصري، والذي ساهم فى أن يخرج الجناح المصري بهذا الشكل الذي يليق بالجمهورية الجديدة.

دوت الخليج

النائب حسام المندوه يشيد بتنظيم معرض إكسبو دبي

وقال النائب الدكتور حسام المندوه، أن معرض “ إكسبو دبي” يعتبر معرضات عالميا، حيث يضم أكثر من 130 دولة على مستوى العالم، موجه الشكر للإمارات على قد رته فى تنظيم المعرض، لافتا إلى أن الجناح المصري مزج مصر الفرعونية بتاريخها الغني وعمرها الطويل الذي يسبق التاريخ، بحاضر تتغير فيه مصر بشكل ملحوظ ومستقبل ننتظره جميعا، لننافس أكبر دول العالم .

وأوضح الدكتور حسام المندوه، عضو مجلس النواب، أن طوابير الزوار على الراغبين فى مشاهدة الجناح المصري، تعد استكمالا للموكب الملكلي لنقل المومياوات الملكية، وافتتاح طريق الكباش بالأقصر، مثمنا المحتوي الفريد الذي يتميز به الجناح المصري فى إكسبو دبي، والذي يؤكد غنى الدولة المصرية بتاريخها على مر العصور، برموزها وسفرائها فى الرياضة والسياسة والعلم

ووجه النائب الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الشكر للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إضافة للشباب المصرييين المشاركين فى تنظيم الجناح ليظهر بهذا الشكل الفريد المتميز عن غيره من الاجنحة.