بعد انتقادها لرفض زوجته التلامس.. زوج منة عرفة لـ إلهام شاهين:«هتغتصبي الرجالة»

/681820/بعد-انتقادها-لرفض-زوجته-التلامس-زوج-منة-عرفة-لـ-إلهام-شاهينهتغتصبي-الرجالة

فتح الفنان محمود المهدي النار على النجمة القديرة إلهام شاهين، بعد أن انتقدت تصريحات زوجته الفنانة الشابة منة عرفة حول رفضها التلامس بأعمالها الفنية.

دوت الخليج يرصد رد محمود المهدي على سخرية الفنان إلهام شاهين من زوجته منة عرفة

محمود المهدي يفتح النار على إلهام شاهين

نشر المهدي صورة لإلهام شاهين تتضمن بعض التصريحات عبر خاصية «استوري» على حسابه الرسم على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "حد يضحي ويتجوزها عشان نخلص.. بعد كده هتغتصب الرجالة".

وجاء ذلك التعليق ردًا على تصريحات إلهام شاهين التي قالت فيه: "مبقاش في مشاهد ساخنة في السينما.. ايه بقى اللي موجود دلوقتي اللي هما بيرفضوا اللي أنا سمعتوا وقريتوا.. أن واحدة واقعة على الأرض ومغمى عليها أو دكتور يمسك إيدها يقسلها النبض، لو قالت محدش يمسك ايدي يقسلي النبض.. طيب المخرج يعمل ايه، متشتغليش".

تصريحات جريئة لإلهام شاهين

وكانت الفنانة إلهام شاهين فجرت عدد من التصريحات الجريئة ببرنامج «حبر سري».

مش هكتب جزء من ثروتي للأعمال الخيرية والأبحاث العلمية لأن عندي ورثة يورثوني وعندي عائلة حقها أن يورثوا

التبرع بالأعضاء لو كانت سليمة ده صدقة جارية، وعملت في الشهر العقاري تسجيل بده وعملت فيديو صوت وصورة

التبرع بالأعضاء هيخدم البشرية وكل الدول المتحضرة عندها القانون ده، إحنا بننقذ أرواح ناس من الألم.

_ والناس اللي بيقولوا حلال وحرام كل الشيوخ قالوا ده حلال وصدقة جارية وعمل خير واسألوا الشيخ خالد الجندي وسعد الهلالي والدكتور سلومة وكلهم شيوخ أجلاء.

_ مفكرتش أتبنى طفل عشان مسؤلية أنا مش قدها، وأصلًا مخلفتش خوفًا من المسؤلية.

_ مش ندمانة إني نزلت أطفال عشان التمثيل عشان أنا مش قد هذه المسؤلية.

_ ببقى ولاد اخواتي ام في نصايح أو لعب، لكن لو حد تعبان متلاقنيش بخاف عليهم بزيادة.

_ مسرحية المومس الفاضلة مش ندمانة عليها، والكلمة دي كانت في حديث للبخاري أوله: إمرأة مومس…

_ مجلس الشعب في كذا حد فيهم مركز معايا.

_ فترة حكم الإخوان كانت أيام سودة.

أقول للإخوان تبقوا معندكوش دين لو شمتتوا في حد مات زي اللي حصل مع وائل الإبراشي لا دين إسلامي ولا مسيحي ولا يهودي، حتى لو كافر.

_ لو شايفين نفسكم متدينين تبقوا غلط عشان الدين أخلاق.

كممثلة عملت فلوس أكتر وصرفتها على المنتجة، والمنتجة خربت بيتي عشان الإنتاج مافيا.

أثار الحكيم معتزلة من أكتر من 20 سنه ومش عارفة إيه اللي اتكتب دلوقتي.

_ البنت لا زالت مقهورة في المجتمعات ومش بتكلم على مصر بس هو موجود في الوطن العربي.

_ مش بنتج عشاني بس بنتج حبًا في السينما.

_ معايا فلوس عملتها في السينما وراحت مني في السينما بردو.