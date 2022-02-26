/681816/الأقصر-للسينما-الأفريقية-يدعم-10-مشاريع-لأفلام-تسجيلية-خلال-مبادرة-فاكتورى

كشفت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عن المشاريع التى تم اختيارها فى المشروع الجديد الرائد " فاكتورى"، والذى يهدف إلى مساعدة المواهب الشابة الصاعدة على إنتاج أفلامهن الوثائقية الطويلة وتوسيع شبكة معارفهن بسوق الأفلام، وصرحت المخرجة كوثر يونس مديرة المشروع أنه تم اختيار 10 مشاريع لأفلام تسجيلية طويلة سيتم دعمهم من قبل المهرجان من 7 دول مختلفة.

ويشارك من أوغندا فيلم "هل أنت نفسك" لنيسيكى سيرمواجا، ومن جنوب افريقيا فيلم "انا يهودي" لبيريل مونوند ، ومن الجزائر فيلم "فى خاطر بوعالم " للمخرجة ليلي البجاوى، ومن نيجيريا فيلم "اليد السحرية" لجوديث اودو، والفيلم العمانى الاردنى "قمر الحصادين" للمخرجة راما ايسره ، والفيلم السورى "27/37" لنور حلوم ، ويشارك من مصر فيلم " 50 متر" ليمنى خطاب ، و"البحث عن اسبايدر مان " لنادية غانم ، و"ايقاعات الحياة " لصابرين حسامى و"هش " لسالى ابو باشا .

وأضافت مديرة المشروع، أن المهرجان يستضيف خمس مخرجات رائدات ليقدمن ورش تدريبية وهن المخرجة الجزائرية الامريكية ايمان بوناوى والمخرجة الامريكية تريسي كاميرون والمصرية الفرنسية جيهان الطاهرى والمصريتان هالة جلال ومى الجمال.

مهرجان الأقصر السينمائى

كما سيتم عرض عدد من الأفلام التي تعد من علامات السينما التسجيلية في افريقيا. وأشارت المخرجة عزة الحسيني مؤسس المشروع ومدير المهرجان، أنه تم توقيع بروتوكول مع مؤسسة "دوكس بوكس" وهي مؤسسة غير ربحية متخصصة في تطوير ودعم الأفلام التسجيلية، ومقرها برلين بألمانيا، برئاسة المخرجة جيهان الطاهري ، كما يقدم "فاكتوري" جوائز مالية وعينية للمشروعات، والجوائز العينية عبارة عن دعم في المونتاج والتلوين ومواد دعائية واستشارات طوال العام.

وهناك أيضا جائزتان مقدمتان من شركة أفلام مصر العالمية وورشة الدهشورية . كما يقدم "فاكتوري" تدريب ودعم فني ونفسي للمخرجات، ويتم من خلاله تأهيل المخرجات لقيادة فريق العمل ودعم ثقتهن بأنفسهن، وتخطي أي موروث له علاقة بضعف المرأة كما يتضمن المشروع حلقات نقاشية في موضوعات سينمائية مختلفة مثل "الإنتاج والتوزيع والتمثيل والإخراج" والتحديات التي تواجه صناع الأفلام، يذكر أن محافظة الأقصر قد شهدت انطلاق مهرجان السينما الإفريقية بمشاركة 20 دولة.