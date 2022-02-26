تاجيل محاكمة المتهم بالاعتداء على 5 طفلات داخل مدرسة بالمعادي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا بمحاكمة عامل مصاعد بإحدى المدارس بمنطقة المعادي، في قضية اتهامه بارتكاب جريمة الاختطاف بالتحايل لـ 5 طفلات بالمدرسة التي يعمل بها، والمقترنة بالإعتداء عليهن أثناء تواجدهن بدورة مياه المدرسة لجلسة الاثنين المقبل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين رئيس المحكمة، وعضوية الرئيسين أشرف عيسي ومحمد محمد محي الدين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر شريف محمد علي و محمد فاروق.