أسعار الذهب اليوم فى مصر.. عيار 21 يسجل 829 جنيها للجرام

سحلت أسعار الذهب اليوم فى مصر 829 جنيها للجرام، وذلك للعيار الرئيسى عيار 21، فى حين سجل الذهب عيار 18 سعر 710 جنيها وبلغ الذهب عيار 24 سعر 947 جنيها للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6632 جنيها
سعر الذهب فى السوق المصرى تأثر هذا الأسبوع بقوة بما شهدته الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، والذى سجل مستويات قياسية، ثم تعرض لهبوط بنفس القيمة بعد أن امتصت الأسواق خبر انطلاق العمليات الحربية الروسية فى أوكرانيا.
أسعار الذهب فى مصر تتأثر بما تشهده البورصات العالمية من تغيرات، وكنا على موعد مع قفزات متتالية تبعها هبوط مستمر بنفس القيم تقريبًا، نتيجة التقلبات فى الأسعار العالمية للذهب جراء الحرب
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