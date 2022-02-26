وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة يتفقدان الحرم الجامعي والمدينة الجامعية لمتابعة...

وزير التعليم العالي يؤكد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

وزير التعليم العالي: إتاحة الجرعة المُعززة للتطعيم ضد فيروس كورونا و استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية

د. خالد عبد الغفار: ضرورة الاهتمام برعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ

د. الخشت: انتظام المحاضرات منذ اليوم الأول لبداية الفصل الدراسي الثاني وتطبيق صارم للإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعؤ بالكليات والمدن الجامعية على أعلى مستوى

د. الخشت: رعاية كاملة للنوابغ والموهوبين بالجامعة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وخريطة شاملة لفعاليات الأنشطة الطلابية فى مختلف المجالات

د. الخشت لقاءات وحوارات مفتوحة للطلاب مع كبار المفكرين والكتاب حول قضايا الساعة وتأسيس خطاب دينى جديد وتطوير الوعي خلال الموسم الثقافي للجامعة

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، منذ قليل، الحرم الجامعي والمدينة الجامعية للطلاب، للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظام المحاضرات بالكليات وتسكين الطلاب بالمدن الجامعية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة جميع منسوبي الجامعة وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ومتحوراته.

واطمأن الوزير على انتظام المحاضرات، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيدًا بدور إدارة الجامعة في تحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية على الوجه الأكمل، والتزام الطلاب بالتعليمات داخل الحرم الجامعي، ومباني الجامعة، وقاعاتها الدراسية، وارتدائهم الماسك الطبي "الكمامة" طوال فترة التواجد داخل الحرم الجامعي.

وأكد الدكتور عبد الغفار على جاهزية كافة المدن الجامعية لاستقبال الطلاب، مع التشديد على المتابعة اليومية للالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بالمدن الجامعية على مستوى الجمهورية.

وأشار الوزير إلى إتاحة الجرعة المُعززة للتطعيم ضد فيروس كورونا لكافة مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، وتوفير نقاط للحصول على التطعيم داخل الجامعات، مع استمرار الجامعات في تطبيق قرار مجلس الوزراء، بمنع دخول غير الحاصلين على اللقاح، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح.

وأكد الوزير على استمرار المستشفيات الجامعية في رفع درجة الاستعداد القصوى؛ لدعم الجامعات في إجراءات التصدي لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أهمية دور الجامعات في خدمة المجتمع من خلال مُشاركتها في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإطلاق القوافل الشاملة للمراكز والقرى الأكثر احتياجًا في مُحيطها الجغرافي، مشددًا على أهمية تنفيذ خطط الجامعات البحثية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات؛ لمواجهة المُشكلات المُجتمعية، بما يجعل الجامعات المصرية في كافة الأقاليم الجغرافية بيوت خبرة استشارية للمجتمع المحلي.

وحث الدكتور عبد الغفار الطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية، والثقافية، والتوعوية، التي تُنظمها الجامعات لدورها الهام في بناء شخصيتهم المُتكاملة، وإطلاق طاقتهم الإبداعية، مؤكدًا الاهتمام برعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ، بالتعاون بين صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ ومراكز رعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ بالجامعات.

وشهدت الزيارة مشاركة الوزير ورئيس الجامعة، في محاضرة بكلية الآداب، وتبادلا المناقشات الثرية مع أعضاء هيئة التدريس، كما تبادلا الحديث مع عدد من الطلاب المقيمين بالمدينة الجامعية، واطمأنا على أوضاعهم وسلامتهم.

وفي كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عُقد بكلية الآداب، أكد وزير التعليم العالي على ضرورة الانضباط الكامل داخل الجامعات، وتواجد القيادات الجامعية، وأعضاء هيئات التدريس، والهيئة المعاونة بشكل مُنتظم؛ لضمان حُسن سير العملية التعليمية، مُوجهًا باتخاذ الجامعات كافة ما يلزم من تطبيق معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية؛ لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

وردًا على تساؤلات بعض الصحفيين حول متابعة وزارة التعليم العالي لأوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، أكد الوزير أن الوزارة على تواصل دائم مع السفير أيمن الجمال سفير جمهورية مصر العربية في أوكرانيا، للاطمئنان على سلامة الطلاب، مؤكدًا أنه يوجد متابعة مستمرة من جانب وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشئون الهجرة، لمتابعة أحوال الطلاب، أما فيما يتصل بالعملية التعليمية، فأكدت الجامعات الأوكرانية استمرار التعليم بنظام الأونلاين مع تعهد الجامعات باستكمال المُحتوى العلمي، وعدم حدوث أي ضرر لأي طالب مصري.

من جانبه، قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تطبق الإجراءات الاحترازية داخل الكليات والمدن الجامعية على أعلى مستوى، مؤكدًا انتظام المحاضرات من اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، والتزام الطلاب بإرتداء الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على تنفيذ جميع التوجيهات الرئاسية بضرورة رعاية النوابغ والموهوبين بالجامعات في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الجامعة أعدت خريطة للفعاليات والأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الثاني في إطار مشروع جامعة القاهرة لبناء الإنسان وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم المختلفة، حيث تتنوع خريطة الأنشطة بين الفنون والثقافة والرياضة والزيارات الميدانية والأنشطة الفنية والاجتماعية والمسابقات والمعسكرات والندوات وورش العمل التدريبية.

وأضاف الدكتور الخشت، أن الجامعة ستواصل موسمها الثقافي والفني خلال الفصل الدراسي الثاني بمجموعة من اللقاءات الحوارية المفتوحة مع الطلاب لمناقشة أهم القضايا المطروحة على الساحة، بالإضافة إلى إقامة ندوات وورش عمل ومسابقات بحثية على مستوى الطلاب والأساتذة حول قضايا تغيرات المناخ وقضايا الإبداع في مختلف المجالات لا سيما تأسيس خطاب ديني جديد وتطوير الوعي، والتي يشارك فيها نخبة من العلماء والمفكرين وكبار الكتاب والأساتذة.