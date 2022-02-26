الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الثروة...

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر التعاون مع الأشقاء فى الدول الأفريقية فى جميع المجالات تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة الثروة الحيوانية والمصائد السمكية بدولة تنزانيا بحضور اللواء أح / مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع واللواء / وليد حسين أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزير الثروة الحيوانية والمصائد السمكية التنزانية . وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك فى الإستزراع السمكى البحرى والمياه العذبة والإستفادة من الخبرات والبنية التحتية التى يمتلكها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية . وألقى اللواء أح / مدحت النحاس كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسادة الحضور ، مؤكداً إعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع الأشقاء فى الدول الأفريقية وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية والإقتصادية .

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